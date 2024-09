Dramma sul Monte Rosa, dove un alpinista è morto e altri quattro sono rimasti feriti sul Castore, vetta di 4228 metri. Inizialmente si pensava che a causare la morte dell’alpinista fosse stata una valanga ma così non sarebbe: secondo quanto riportato da Sky Tg 24, a causare la tragedia sarebbe stata una caduta di gruppo di otto persone. Gli escursionisti si trovavano su un tratto di strada ripido al momento della tragedia, lungo il ghiacciaio: dopo aver allertato i soccorsi, sono stati portati prima al rifugio Stella. In seguito i feriti sono stati trasferiti ad Aosta in elicottero mentre gli altri a Cervinia, a disposizione del soccorso alpino per rispondere alle domande della guardia di finanza sull’accaduto.

Sul luogo non è potuta intervenire nell’immediato l’eliambulanza a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I soccorsi sono così dovuti arrivare via terra, dal rifugio Quintino Sella al Felik: la squadra avrebbe percorso un centinaio di metri prima di arrivare sul luogo dove si è verificato l’incidente, avvenuto a circa 3.900 metri. I soccorritori con i feriti si sono poi messi in marcia fino a raggiungere il rifugio Stella circa un’ora dopo. I feriti sono stati trasferiti ad Aosta in elicottero mentre gli altri portati a Cervinia.

Monte Rosa e Monte Bianco: due tragedie in pochi giorni

Non solo Monte Rosa. Ore di apprensione anche per quanto accaduto giorni fa sul Monte Bianco: sabato pomeriggio hanno infatti lanciato l’allarme due alpinisti, Sara Stefanelli di 41 anni e Andrea Galimberti di 53. I due sono rimasti bloccati a 4.600 metri e rischiano l’ipotermia: a causa del maltempo che ormai da giorni non dà tregua, i soccorritori non sono riusciti a raggiungere i due, dei quali non si hanno più notizie ormai da giorni.

I telefoni dei due escursionisti risultano infatti spenti e i soccorritori non sono riusciti a mettersi in contatto con loro né a raggiungere la zona. In caso di schiarita, gli elicotteri partiranno immediatamente per raggiungere la vetta, senza ormai grandi speranze: nella notte, infatti, la temperatura è scesa a oltre -12 gradi.

