Novak Djokovic, che gareggerà proprio oggi contro l’italiano Lorenzo Musetti, è sposato con la bellissima Jelena Ristic e ha due splendidi figli di nome Tara e Stefan. Si sono conosciuti quando ancora erano giovanissimi. Appena diciottenni, hanno iniziato una relazione mentre erano a scuola, per poi sposarsi nel 2014. Lei, supporter in prima linea del marito, si è sempre mostrata una grande sostenitrice del famoso tennista, seguendolo sempre ovunque in giro per il mondo, e stavolta anche alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Come si sono conosciuti Jelena Ristic e Novak Djokovic? Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, perché la loro splendida storia ha inizio nel lontano 2005, quando entrambi avevano solo 18 e 19 anni. Anche se giovanissimi, non si sono mai lasciati e il loro legame è stato sin da subito molto forte, pur mantenendo le loro passioni e i loro obiettivi di vita. Jelena Ristic è volata quindi in Italia per laurearsi alla Bocconi in Business e Management, mentre per un periodo hanno vissuto una relazione a distanza.

Jelena Ristic e Novak Djokovic, l’impegno nel sociale e la nascita di Tara e Stefan

Nata nel 1986 a Belgrado, Jelena Ristic è la splendida moglie di Novak Djokovic, famosissimo tennista impegnato anche in diverse attività di beneficienza che operano in tutto il mondo. Proprio lui, è il Ceo della Novak Djokovic Foundation, associazione benefica che aiuta i bambini più poveri al fine di dare loro la possibilità di un futuro migliore. Jelena Ristic, oltre a collaborare col marito Novak Djokovic all’interno della fondazione è anche un’imprenditrice e direttrice del ORGNL magazine, che, come si legge dal suo profilo Instagram, è una piattaforma volta ad aiutare le persone ad esprimere la propria creatività.

Insomma, Novak e Jelena sono entrambi impegnatissimi nel sociale e non tutti sanno che la moglie è a sua volta una sportiva, anche se non è arrivata ai livelli del marito. Come si può vedere dai social, infatti, pratica tennis nel tempo libero ed è una grande appassionata di sci, arrampicata e yoga. Jelena Ristic e Novak Djokovic sono anche due splendidi genitori. Nel 2014 è nato il loro primo figlio Stefan, mentre due anni dopo è arrivata la piccola Tara nel 2017. Oggi, tutta la famiglia tifa per le imprese di Novak, che è conosciuto per essere un tennista decisamente imbattibile.