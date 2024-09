Continua (e funge anche un po’ da ‘chiudi fila’ per tutti i numerosissimi giochi Sisal che ci hanno tenuto compagni in questa giornata di venerdì 6 settembre 2024) il lungo viaggio del Million Day e dell’Extra MillionDay che dopo la prima tornata di cinquine scelte poche ore fa – esattamente alle 13:00 – allo scoccare delle 20:30 tornerà con noi con altri dieci (ovvero 5+5) numeri vincenti sempre custodi di premi che vanno dai 2 euro fino ad un massimo di 1 milione, passando per numerosi gradini intermedi che coprono le decine (50 euro), le centinaia (esattamente cento) e anche le migliaia (anche qui esattamente mille, ma pure 100mila)!

Million Day estrazione di oggi, 6 settembre 2024/ Extra e numeri vincenti delle ore 13:00!

Se non foste particolarmente avvezzi ai giochi a premi ma foste stati attirati da quell’appena citato milione in palio nel Million Day allora lasciate che vi ricordiamo un attimo che per giocare vi basterà privarvi di solamente 1 euro (che ormai non basta neppure più per comprarsi un caffè!) per scommetterlo su cinque numeri; mentre andando a salire a suon di euro potrete anche scegliere anche più combinazioni giocandovi – di fatto – il tutto e per tutto in un’unica volta incrociando le dita che almeno una delle schedine possa rivelarsi in qualche modo fortunata!

Estrazione Million Day di oggi/ 5 settembre 2024: i numeri vincenti e gli Extra delle ore 20.30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 20:30

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: