OLIMPIADI 2024 PARIGI IN TV: DOVE VEDERE I GIOCHI

È arrivato finalmente il momento di scoprire come vedere le Olimpiadi 2024 Parigi in tv: dobbiamo ricordare che la cerimonia inaugurale dei Giochi andrà in scena venerdì 26 luglio e dunque, almeno ufficialmente, le Olimpiadi 2024 Parigi inizieranno soltanto tra due giorni ma già da oggi, mercoledì 24 luglio, vivremo le prime gare perché come da tradizione qualche torneo comincia prima. Le modalità per seguire le Olimpiadi 2024 Parigi non sono poche: le scopriamo insieme, anzitutto dobbiamo dire che per quanto riguarda la televisione saranno i canali della Rai a occuparsi della messa in onda ma questo, almeno secondo il palinsesto, a cominciare dai prossimi giorni.

Ad ogni modo, possiamo certamente dire che la televisione di stato darà ampio spazio alle Olimpiadi 2024 Parigi in tv e lo farà attraverso i canali Rai Uno, Rai Due e Rai Sport, tutti accessibili in chiaro. Ad affiancare questa programmazione, naturalmente ci sarà la possibilità di streaming video senza costi aggiuntivi, rivolgendosi come sempre a Rai Play che è raggiungibile dal sito ufficiale o dall’applicazione. Ora però continuiamo il nostro percorso attraverso le Olimpiadi 2024 Parigi in tv parlando delle altre piattaforme che vi permetteranno di seguire anche integralmente i Giochi.

LE INFO TV E STREAMING SULLE OLIMPIADI 2024 PARIGI

Andando dunque a scoprire le informazioni sulle Olimpiadi 2024 Parigi in tv, dobbiamo riferire che l’unica piattaforma a trasmettere integralmente i Giochi estivi sarà Discovery Plus, che dunque inizierà la sua programmazione a partire dalle gare di oggi. Mercoledì 24 luglio però inizia anche il torneo di calcio maschile, che è una delle programmazioni di Eurosport: anche questa emittente seguirà le Olimpiadi 2024 Parigi riferendosi in particolar modo agli sport di squadra così come ai premium, che prenderanno il via tra qualche giorno. Per avere accesso a Eurosport avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare, che aprirà a 10 canali dedicati anche in streaming video.

Ricordiamo che Eurosport 2 darà prevalenza nella sua programmazione agli italiani, inoltre va ricordato che per assistere alle Olimpiadi 2024 Parigi potrete anche sottoscrivere abbonamenti, sempre per quanto riguarda lo streaming video, alle piattaforme DAZN – nella quale è incluso anche il già citato Eurosport – TimVision e Prime Video. Insomma: già da mercoledì 24 luglio, prima giornata delle Olimpiadi 2024 Parigi, avrete davvero tante modalità per non perdervi le grandi emozioni dei Giochi estivi.