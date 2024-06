Omicidio Pierina Paganelli, la nipote 17enne sentita in Questura/ Nuovo giro di interrogatori, cosa succede?

Nuova girandola di interrogatori della procura di Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli: la prima arrivata in questura è stata la nipote 17enne che è figlia di Giuliano Saponi e Manuela Bianchi. La giovane frequentava solitamente il gruppo di preghiera della nonna, che era molto devota, ma la sera del delitto era a cena con la madre e lo zio Loris. Forse proprio su quella serata gli investigatori e il sostituto procuratore potrebbe tornare nel confronto con la ragazza, che è stato eseguito per 4 ore circa in audizione protetta, assistita da una psicologa, come previsto quando si ha a che fare con minori.

La nipote 17enne di Pierina Paganelli in occasione delle prime sommarie informazioni testimoniali aveva spiegato di essere stata a cena con la mamma e il fratello di lei, mentre il papà si trovava in ospedale, e di aver partecipato da remoto alla riunione dei testimoni di Geova, poi è stata sul divano col cellulare, mentre la mamma e lo zio conversavano. Con la sua ricostruzione ha collocato la madre e lo zio alle ore 22:15 in casa, perché ricorda di aver guardato l’orologio a quell’ora mentre i due erano in casa e la nonna Pierina Paganelli veniva uccisa a coltellate da un assassino che per ora resta ignoto.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, ASCOLTATO ANCHE UN CUGINO DI GIULIANO SAPONI

Dopo che la 17enne aveva reso la prima versione, gli inquirenti hanno effettuato le verifiche necessarie, anche tramite l’analisi del cellulare, che è stato sequestrato: ad esempio, sono state effettuate verifiche per controllare gli agganci alla rete Wi-Fi. Forse gli inquirenti sono ripartiti da qui, dagli orari e dall’uso del cellulare per ricostruire la serata di Manuela Bianchi e il fratello Loris tramite i ricordi della ragazza, anche in virtù delle ultime novità sull’omicidio. Infatti, sono ripresi gli interrogatori dei testimoni e, stando a quanto riportato da Rainews, è stato ascoltato anche un cugino di Giuliano Saponi.

Nel frattempo, la difesa di Louis Dassilva, che è l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, dovrebbe depositare la richiesta di incidente probatorio: la scadenza è vicina, ma secondo quanto riportato da QN l’atto sarà depositato nelle prossime ore. “Mi sembra giusto che venga ascoltata e dica le sue cose“, ha commentato il figlio di Pierina Paganelli.











