Un anno fa moriva Pierina Paganelli, uccisa brutalmente davanti al garage di casa in quel di Rimini, presso gli ormai noti condomini di via del Ciclamino. Oggi Storie Italiane, in diretta su Rai Uno, ha intervistato Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli: “Piera manca, manca a tutta la famiglia e manca anche a me, molto”, esordisce. “Quando aprivo la porta di casa di mia suocera la trovavo sul divano con i piedi sulla sedia o che giocava con la gattina, ma anche con il tablet che si preparava per le adunanze, ascoltava i cantici perchè la fede per lei era importantissima. Quella porta è micidiale, davanti alla porta c’è un ciclamino che abbiamo portato io e mia figlia”.

Manuela Bianchi: "Pierina Paganelli? Vorrei tornare indietro nel tempo"/ "La terrei dentro casa"

Ma se potesse tornare indietro? “Facciamo tutti errori, ne sono stati fatti in questo ultimo anno e più. Difficile dire cosa farei o meno, sicuramente sarei più riguardosa nei confronti del suo dolore anche quando ha avuto l’incidente di mio marito e invece ero molto concentrato su quanto stessi male io”.

Omicidio Pierina Paganelli/ Davide Barzan: “Video farmacia? Gip si è 'arrabbiato' con la difesa...”

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, MANUELA: “A MIA FIGLIA MANCA LA NONNA”

“A mia figlia le manca tantissimo – ha continuato Manuela Bianchi riferendosi sempre a Pierina Paganelli – le manca di più di un anno fa perchè adesso incomincia la realtà, vorrebbe andarla a trovare. Lei era la consigliera quando in casa c’è un po’ di movimento, le manca tantissimo la sua nonnì, così come la chiamava”.

Storie Italiane ha mandato in onda anche le deposizioni di Giacomo Saponi, il fratello di Giuliano, nonché ex marito di Manuela Bianchi, che ha confermato di essere venuto a conoscenza dell’amante della donna, senza però sapere chi fosse: “Un uomo forte ed un ex militare”. Davide Barzan, consulente di parte aggiunge a Storie Italiane: “Sono elementi agli atti da oltre 12 mesi, già ben valutati. Questa è un Sit del 7 ottobre 2023 del fratello di Giuliano, quindi Manuela ha sempre riferito, anche a Giuliano, che si era infatuata di un’altra persona e l’ha sempre dichiarato sempre al pubblico ministero”.

Omicidio Pierina Paganelli, i dispositivi di Louis Dassilva al vaglio/ Analisi su 2 telefoni e 4 smartwatch

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, I DUBBI SULL’INCIDENTE DI GIULIANO

Tutti sapevano, prima del fatidico 3 ottobre 2023, di questa relazione extraconiugale, soprattutto Pierina Paganelli, l’unica che non sapeva era Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, ricordiamo, unico indagato ed arrestato per l’omicidio di Rimini. Nel mirino di chi indaga anche il famoso incidente di maggio 2023 accaduto a Giuliano Saponi (figlio di Pierina Paganelli), una caduta in moto su cui aleggiano numerosi misteri e che secondo chi è presente in studio: “avrebbe dovuto avere un esito differente”, quello dell’uccisione.

“Noi lo ribadiamo da un anno che i due eventi sono collegati – aggiunge Davide Barzan – quando lo dicevamo noi ci andavano tutti contro. La Procura ha individuato chi ha ucciso Pierina ed è in carcere, Louis Dassilva, che potrà dimostrare la sua estraneità dei fatti durante il processo, visto che lui si proclama innocente. La denuncia per l’incidente di Giuliano – ha aggiunto Barzan – l’ha voluta fortemente la signora Bianchi, nessuno della famiglia voleva indagare. Questa denuncia volevano archiviarla come un incidente stradale poi dopo la morte di Pierina Paganelli è cambiato tutto”.