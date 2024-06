Oroscopo Branco, oggi 12 giugno 2024/ Collaborazioni per Ariete, vincite per Toro e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi, in data 12 giugno 2024 e a cura di Branko.

L’esperto delle stelle e i segni zodiacali ha stilato le previsioni per la data odierna, dai sentimenti alla professione passando per la salute.

Oroscopo oggi dei 12 segni zodiacali a cura di Branko

Ariete: le stelle incoraggiano a non incaponirti nel fare tutto da solo, e di provare ad ascoltare le persone vicine. Potresti ricevere un consiglio prezioso da una persona che non ti saresti aspettato, così come segnala l’esperto on air su RDS Branko.

Toro: secondo l’oroscopo di Branko hai Marte in congiuntura favorevole nel segno e la Luna in ottimo aspetto: qualcosa di bello accadrà sicuramente. Potrebbe trattarsi di un’offerta, un vincita, un incontro casuale o un guadagno inaspettato.

Gemelli: dovrai fare molta attenzione a non comportarti in maniera troppo sicura di te e superficiale. Con la Luna in quadratura sarebbe il caso di mantenere le antenne ben sollevate, altrimenti rischierai di compiere qualche passo falso.

Cancro: le stelle potrebbero regalarti un’opportunità inaspettata di un futuro viaggio di lavoro. Non tiratevi indietro, perché potrebbe rivelarsi un’occasione interessante di stringere contatti importanti.

Leone: qualcuno sarà impegnato con questioni economiche riguardo la banca, o comunque problemi di natura economica

Oroscopo di Branko del 12 giugno: per la seconda metà dello zodiaco

Vergine: come indica l’oroscopo di Branko domani la Luna entra nel tuo cielo, mentre Marte transita nell’amico Toro. Avrai la forza e le risorse necessarie per combattere e puntare a una vittoria personale.

Bilancia: dovresti cominciare a occuparti di qualcosa di nuovo, un progetto, un’iniziativa, di lavoro. Questo cielo premia le novità, favorisce i nati in Bilancia che hanno il coraggio di chiudere con il passato e di cominciare a scrivere un nuovo capitolo della loro vita.

Scorpione: le stelle favoriranno in particolare modo le relazioni con gli altri, le nuove collaborazioni di lavoro. Insomma grandi prospettive professionali si prenanunciano all’orizzonte

Sagittario: la Luna in dissonanza potrebbe renderti più distratto, quindi bisogna prestare attenzione

Capricorno: secondo l’oroscopo di Branko potreste trovare grandi occasioni di lavoro all’estero

Acquario: le stelle favoriscono i progetti soprattutto le professioni di lavoro autonomo come la figura di giornalista.

Pesci: la Luna si preannuncia in posizione favorevole per una svolta importante in generale











