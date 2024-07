Oroscopo Branko di domani 17 luglio 2024/ Luna favorevole per Acquario, Pesci al top in carriera e amore

Oroscopo Branko di domani, mercoledì 17 luglio 2024: le previsioni da Bilancia a Pesci

Cosa rivela l’Oroscopo di Branko per la giornata di domani, mercoledì 17 luglio 2024? Quali sono le previsioni per i segni zodiacali relative ad amore, salute e lavoro, tra possibili novità, cambiamenti in atto, nuove sfide da affrontare e problemi e questioni da risolvere? Oltre alle previsioni di domani per i primi 6 segni dello Zodiaco, scopriamo ora l’Oroscopo di Branko per la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci (qui le previsioni della settimana per la seconda metà dello Zodiaco).

BILANCIA: Stelle favorevoli per possibili accordi e trattative a livello finanziario: c’è una grande possibilità di ottenere un contratto molto importante per chi è nel bel mezzo di affari o trattative di compravendita, occhio però a tutte le clausole in esso incluse.

SCORPIONE: Momento negativo in amore, ma sul fronte lavoro e affari la situazione è rosea: chi sta mandando avanti degli affari ed investimenti importanti potrebbe infatti essere avvantaggiato, così come chi deve effettuare una richiesta in banca.

SAGITTARIO: Carisma e fascino non mancheranno affatto nella giornata di domani: grazie alla Luna nel tuo cielo e all’armonia di Venere e Mercurio, infatti, non passerai inosservato e se sei da tempo solo, meglio osservare chi ti sta intorno.

CAPRICORNO: Per i Capricorno in difficoltà è opportuno affrontare le situazioni e i problemi che vi portate indietro da tempo affidandovi a voci esperte e competenti. È questo il consiglio delle stelle: ascoltare chi può darvi una mano anziché agire autonomamente.

ACQUARIO: Socievolezza, simpatia e apertura verso gli altri saranno le componenti che caratterizzeranno la vostra giornata domani, grazie ad una Luna armoniosa: uscite di casa, circondatevi di persone e vedrete che nuove amicizie, relazioni ed incontri saranno più che favoriti.

PESCI: Ottimo momento sul fronte professionale: in carriera si prospetta una giornata importante e potrebbero arrivate interessanti opportunità lavorative. Novità piacevoli in arrivo anche sul fronte sentimentale: infatti, non rimarrete affatto indifferenti a possibili nuovi incontri.











