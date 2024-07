Oroscopo Branko di oggi 11 luglio 2024/ Favoriti incontri per lo Scorpione, disagio sul lavoro per i Pesci

Il weekend si avvicina, ma prima di scoprire cosa prevedono le stelle per il fine settimana, torna l’appuntamento con le previsioni di Branko per la giornata di oggi, giovedì 11 luglio, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione, dei Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. Se lo Scorpione avrà la possibilità di ravvivare la propria vita sentimentale grazie a nuovi incontri, i nati sotto il segno dei Pesci dovranno affrontare qualche disagio sul modo del lavoro ma andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Branko di oggi: serenità per la Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko per la giornata di oggi, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno una giornata tranquilla per i sentimenti dove hanno ritrovato un po’ di serenità. Dopo una situazione instabile, la situazione migliora lentamente e le stelle incoraggiano a dimostrare la vostra generosità verso gli altri. Per i nati sotto il segno dello Scorpione, invece, la giornata di oggi è favorevole a nuovi incontri, utili soprattutto per chi è single ed è alla ricerca dell’anima gemella. Chi, invece, vive un rapporto di coppia potrebbe vivere qualche gelosia di troppo come prevedono anche le previsioni dell’oroscopo settimanale.

Attenzione a qualche problema burocratico messo da parte per i nati sotto il segno del Sagittario secondo le previsioni dell’oroscopo di oggi. Attenzione, inoltre, anche a tutte le scadenze fiscali, bollette e polizze varie.

Oroscopo Branko di oggi: voglia di novità per il Capricorno

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko di oggi, i nati sotto il segno del Capricorno saranno assaliti da una voglia di rimettersi in gioco e cercare nuove avventure, incontrare persone e provare qualcosa di nuovo. Guardatevi intorno e non rifiutate l’aiuto di chi potrebbe aiutarvi a realizzare tale desiderio. Sarà una giornata da dedicare soprattutto alle emozioni quella di oggi per i nati sotto il segno dell’Acquario. Attenzione a qualche tensione che potrebbe sorgere nelle prossime ore nel rapporto con il partner. Provare a restare calmi e a mantenere la calma.

I nati sotto il segno dei Pesci, infine, nella giornata di oggi, secondo le previsioni di Branko, potrebbero affrontare qualche disagio sul lavoro. Prima di affrontare la questione, pensateci bene e non è da escludere che abbiate voglia di chiedere consiglio al partner o ad un collega.











