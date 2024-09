Cosa ci svela l’Oroscopo Branko per il 2 settembre 2024? Anche questa volta l’amatissimo astrologo di RDS ha comunicato le sue previsioni per l’inizio del mese, in particolare per la giornata di lunedì. Ecco di seguito gli ultimi sei segni dello zodiaco, con tante novità per il Capricorno e un consiglio amoroso per gli Scorpione.

Oroscopo Branko previsioni 2 settembre 2024: Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: dopo un’estate all’insegna della spensieratezza è il momento di tornare alla realtà. L’oroscopo Branko consiglia di riflettere senza pressioni. A lavoro è giusto mantenere un atteggiamento positivo, mentre in amore è il momento di rinforzare il legame affettivo con la persona che vi piace: potrebbe nascere qualcosa di davvero importante!

SCORPIONE: per gli amici dello Scorpione, l’oroscopo Branko parla di forti cambiamenti previsti per l’autunno. Nella giornata del 2 settembre 2024 è importante essere flessibili, evitando lo stress ed essere aperti al dialogo, solo così potrete cogliere le future opportunità dei prossimi mesi. Attenzione però a non dimenticare voi stessi! In amore attenzione a non perdere il partner: lo state trascurando.

SAGITTARIO: in questo periodo di vacanze avete lasciato indietro alcuni obiettivi personali. Adesso che ricominciano i mesi di produttività è ora di dedicare tempo a voi stessi e al partner, facendo attenzione a impegnarvi sul lavoro. In effetti, avete un calo energetico importante…

Previsioni 2 settembre 2024, l’Oroscopo Branko: Capricorno tante soddisfazioni

CAPRICORNO: cari amici del Capricorno, sta per arrivare un periodo molto fortunato per voi. Questo è il momento giusto per iniziare a lavorare ai vostri obiettivi: sta per arrivare un nuovo lavoro, pieno di soddisfazioni e premi. Anche in amore tutto bene, ricordate solo di condividere i vostri sentimenti con il partner, senza essere troppo chiusi.

ACQUARIO: Per gli amici dell’Acquario questo è un periodo di estrema creatività. Del resto, avete sempre amato l’arte e la vostra espressione artistica. Secondo l’Oroscopo Branko, il 2 settembre riuscirete a rompere la vostra noiosa routine degli ultimi giorni e iniziare a soddisfarvi con nuove attività. Attenzione a non spendere troppo!

PESCI: cari Pesci, avete poche energie e ultimamente soffrite d’insonnia. Attenzione a riposare e a risolvere i pesi sullo stomaco. Fermatevi ancora un po’ e risolvete i conflitti sul lavoro e in amore!