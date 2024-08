Oroscopo di Branko, ecco le previsioni di oggi 16 agosto 2024 per gli ultimi sei segni

Quali sono le previsioni dell’Oroscopo di Branko per oggi 16 agosto 2024? Cosa dicono le stelle per questo primo giorno del weekend e quali sono i segni favoriti e sfavoriti? Ecco cosa svela il celebre astrologo per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: La Luna vi è opposta in questa giornata e potrebbe darvi qualche grattacapo. Chi però ha vissuto un momento difficile in amore, potrebbe ora ritrovare un punto d’incontro. Siate però prudenti anche nel cercare questo chiarimento.

SCORPIONE: Anche in questo caso, la presenza di Mercurio contrario potrebbe dare a questo segni qualche problema. Secondo l’oroscopo di Branko, nel lavoro è possibile che abbiate concluso un contratto di cui non siete del tutto convinti. È, perciò, il caso che siate attenti, anche in questioni lavorative.

SAGITTARIO: In questo caso, invece, Mercurio vi è positivo e questo vi aiuterà a concludere un affare o un accordo lavorativo, ma anche nella comunicazione più in generale. Secondo l’Oroscopo di Branko, potreste addirittura avere una grande occasione.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko per Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi 16 agosto 2024 con i segni del Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Un’affascinante Luna vi rende, oggi, altrettanto affascinanti oltre che dotati di un forte carisma. Favoriti anche i chiarimenti nelle relazioni personali. Approfittate di questo giorno positivo per poter anche dare il via a nuove alleanze che potrebbero aiutarvi in futuro.

ACQUARIO: Secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dopo un periodo in cui siete stati un po’ negativi, ora supererete dei dubbi, ritrovando un po’ di serenità e positività. Chi si concede all’amore in questi giorni potrebbe trovare il compagno della vita.

PESCI: Secondo le previsioni dell’oroscopo di Branko, Lune e Venere favorevoli vi aiuteranno a godere pienamente delle emozioni. In amore sarete, infatti, propensi ad appianare i contrasti con il partner.