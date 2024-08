Oroscopo di Branko, oggi 17 agosto 2024: tensioni per Ariete e Toro

Torna anche oggi, 17 agosto 2024, l’appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo di Branko. Cosa hanno in serbo le stelle in questo caldo sabato estivo per i primi sei segni dello zodiaco? Ecco cosa dice l’astrologo.

ARIETE: State attenti alle questioni familiari in questo 17 agosto. Potreste, infatti, dover affrontare delle tensioni, che potrebbero però diventare delle occasioni di crescita e miglioramento se riuscirete ad affrontarli nel modo giusto. Prediligete, perciò, il dialogo e la comprensione.

TORO: Secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko, oggi sarete molto concentrati e ricchi d’energia mentale, ma non dimenticate di prendervi cura anche del corpo. Evitate di prendere troppi impegni e ascoltate i segnali che vi lancia il vostro corpo.

GEMELLI: Sarà una giornata tutta dedicata alle relazioni, sia nei sentimenti che nel lavoro. Cercate di ritrovare la vostra armonia e siate più pazienti con coloro che vi stanno vicini. I conflitti non porteranno a niente.

Le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi per Cancro, Leone e Vergine

Continuiamo le previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi 17 agosto 2024 con i segni Cancro, Leone e Vergine.

CANCRO: Stando a quanto fa sapere Branko nel suo oroscopo di oggi, la vostra ben nota sensibilità sarà messa a dura prova, soprattutto in amore. Fatevi scivolare addosso le critiche e, soprattutto, affrontate le situazioni spiacevoli e i dissapori con calma.

LEONE: È un momento positivo, questo, per voi, fatto di forza e determinazione. Le stelle favoriscono le decisioni importanti, anche quelle sul vostro futuro. Proprio una di queste potrebbe essere presa nella giornata di oggi in campo lavorativo. Non abbiate paura di tentare la sorte, ma siate sempre attenti.

VERGINE: Secondo l’oroscopo di Branko, la giornata di oggi sarà per voi positiva, soprattutto dal punto di vista dei guadagni. Sono infatti in arrivo delle opportunità che potrebbero gonfiare il vostro portafogli. Il vostro duro lavoro otterrà, dunque, i primi frutti.