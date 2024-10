Per un nuovo giorno che arriva, puntuali arrivano le previsioni di oggi 2 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: cosa dicono le stelle a proposito del cammino da seguire nelle prossime ore? Il lavoro è spesso il baricentro degli impegni quotidiani, ma attenzione a non farsi carico di troppe attività pregiudicando il carico di energia per il resto della settimana. In amore non sempre le emozioni tardano ad arrivare; altre volte bisogna saper aspettare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 2 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 2 ottobre 2024/ L’amore sorride ai gemelli, Ariete affaticati

Le previsioni di oggi 2 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Un senso di tensione potrebbe essere caratterizzato dalla Luna nel segno; maggiore prudenza e calma saranno dunque necessarie soprattutto sul lavoro. In amore, sulla stessa linea, i conflitti sono da evitare.

SCORPIONE: Venere e Luna garantiscono delle ore piacevoli sotto più punti di vista; la giornata di oggi è perfetta per portare a termine progetti di lavoro importanti e per dedicarsi alla bellezza delle emozioni. Non sono da escludere incontri interessanti per i single.

SAGITTARIO: La giornata può essere dedicata ai rapporti e alle relazioni importanti. Un momento propizio per rafforzare un legame o per dedicarsi a nuovi incontri. Sul lavoro potrebbero finalmente arrivare le opportunità tanto agognate.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 2 ottobre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko bisognerà forse fare attenzione a non osare troppo, soprattutto sul lavoro. Gli impegni rischiano di essere troppi e l’effetto potrebbe essere quello di togliere tempo al rapporto di coppia.

ACQUARIO: La Luna nel segno, a supporto di Giove, aiuta chi sta cercando di dare una svolta al proprio baricentro professionale. In amore è il caso di mostrare la medesima determinazione che in queste ore potrebbe caratterizzare i progetti di lavoro.

PESCI: Guadagni corposi e ottimi prospetti lavorativi potrebbero rendere questa giornata particolarmente positiva per chi attende novità sul lavoro. In amore attenzione all’emotività; razionalizzare alcune questioni potrebbe risultare molto più proficuo.