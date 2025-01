I giorni scorrono veloci e siamo già ad un nuovo mercoledì tutto da raccontare, vivere e scoprire; puntuali arrivano le previsioni di oggi 22 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko con un focus che parte dagli affari e dunque dal contesto di lavoro. Nuove opportunità si affacciano per chi avrà la giusta dose di determinazione per accettare determinate sfide, anche se lontane dalla propria zona di comfort. In amore la disillusione è un rischio da mettere in conto; senza un dialogo proficuo, il rischio di idealizzare e cadere nella delusione è dietro l’angolo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 22 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Le previsioni di oggi 22 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco

BILANCIA: Venere è finalmente in aspetto positivo, un magnetismo in dono che andrà a giovare negli affari di lavoro soprattutto in termini di collaborazioni. Un carisma che sarà forte anche in amore laddove siano in preventivo nuovi incontri a tinte rosa.

SCORPIONE: Marte e Plutone vi regalano per questo mercoledì un grande spirito decisivo. Finalmente andrete a prendere le redini di quelle situazioni di lavoro che da tempo sembravano fin troppo intricate. In amore sono da evitare i fraintendimenti.

SAGITTARIO: L’ottimismo di questo mercoledì è un valore aggiunto per chi intende inaugurare nuove avventure di lavoro e tuffarsi verso nuovi obiettivi. In amore il desiderio è dominante, soprattutto per chi da tempo è alla ricerca di maggiore libertà.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 22 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko grande determinazione accompagnerà le prossime ore per ottenere dei meritati successi sul lavoro. In amore una buona notizia andrà a rallegrare questo mercoledì.

ACQUARIO: Nuovi progetti sono a portata di mano; non siate restii nel tuffarvi in nuove esperienze visto anche il carico di opportunità che potreste osservare per questo mercoledì. In amore è necessario fare chiarezza in un rapporto importante; l’obiettivo è ristabilire l’armonia.

PESCI: Nettuno supporta le emozioni più pure, una sensibilità che in amore potrebbe rivelarsi come un’arma a doppio taglio. Sul lavoro le intuizioni sono da assecondare, soprattutto se da troppo tempo siete imbrigliati in situazioni che non trovano più il vostro favore.