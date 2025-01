Siamo all’esordio di un nuovo fine settimana ricco di sfumature da cogliere e interpretare; puntuali arrivano le previsioni di oggi 24 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko e il focus di questo venerdì parte dal mondo del lavoro. Gli affari brillano grazie ad intuizioni inattese; le collaborazioni potrebbero raggiungere un picco importante dando una spinta poderosa a quei progetti sui quali lavorate da tempo. In amore la pazienza inizia a dare i propri frutti; non tutti i rapporti sono semplici da sviscerare ma con l’adeguata sincerità tutti i nodi sono pronti a venire al pettine. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 24 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko.

Oroscopo settimanale Branko 23-30 gennaio 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: Toro, bene l’amore

Le previsioni di oggi 24 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko: la prima metà dello Zodiaco.

ARIETE: Luna e Marte litigano sopra le vostre teste e ciò potrebbe rendere litigiosa anche la vostra indole. Attenzione sul lavoro dove le discussioni sono da evitare; in amore cercate di trovare un modo originale per sorprendere il partner.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 23 gennaio 2025/ Nuove connessioni per gli Acquario, Pesci più emotivi

TORO: Positivi per questo venerdì al fine di portare quanto più avanti possibile i progetti di punta per quanto concerne il lavoro. In amore qualche situazione difficile potrebbe mettervi a dura prova, affidatevi alla calma.

GEMELLI: Torna forte l’energia per affrontare gli impegni quotidiani dopo gli acciacchi dei giorni precedenti. Sul lavoro ci vuole coraggio ma anche in amore per evitare i fastidi potreste provare ad essere più impavidi nell’esternare il vostro pensiero.

CANCRO: Piccole tensioni in amore a causa di un cielo un po’ confuso; forse il caso di ricaricare le batterie prima di lasciarsi coinvolgere in momenti complessi. I legami importanti sono comunque tutelati, anche sul lavoro le collaborazioni danno profitti.

Oroscopo settimanale Branko dal 23 al 30 gennaio 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci per amore e lavoro

LEONE: L’amore primeggia per questo venerdì, una relazione in particolare potrebbe giovare di una forte passione. Sul lavoro serve maggiore impegno al fine di rafforzare le relazioni professionali.

VERGINE: Stando alle previsioni di oggi 24 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è il rischio di perdere l’equilibrio delle cose a cause di un’eccessiva frenesia. Gli impegni di lavoro rischiano di limitare l’umore con effetti non graditi anche in amore.