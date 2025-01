Un venerdì che già pullula di opportunità in linea con il nuovo anno che come sempre è un bacino inesauribile di auspici, propositi e piccole ‘rivoluzioni’. Arrivano puntuali le previsioni di oggi 3 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko al fine di comprendere il parere delle stelle sull’andamento delle prossime ore. Qualche intoppo sul lavoro per chi vorrebbe fin da subito cambiare le sorti dei propri obiettivi professionali; la calma sarà più che necessaria. In riferimento all’amore c’è qualche riflessione che arrovella alcuni segni dello Zodiaco; nulla di preoccupante, salvo per chi non saprà gestire il tutto con diplomazia. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 3 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko.

Le previsioni di oggi 3 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo di Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Complicità e armonia dominano la scena in amore; alleate di una grande determinazione che per questo venerdì potrebbero mettervi in evidenza anche nel contesto di lavoro.

SCORPIONE: Dinamismo e voglia di dimostrare il proprio lavoro sono le spinte principali di questo venerdì; in amore la passione cresce, non siate titubanti rispetto alle nuove conoscenze.

SAGITTARIO: La Luna nel segno stimola i progetti di lavoro e la determinazione rispetto agli affari economici. In amore, se vige la gioventù, non sono da escludere avventure sentimentali non necessariamente da etichettare fin da subito.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni di oggi 3 gennaio 2025 secondo l’Oroscopo Branko questo venerdì avrete tutt’altro che la voglia di accontentarvi. Siete alla ricerca di nuovi stimoli e da qui si può partire anche per costruire qualcosa di importante in amore.

ACQUARIO: Anche per i nati sotto questo segno sarà decisiva la presenza della Luna al fine di arricchire le intuizioni sia in campo professionale che in amore. Cercate di essere più tolleranti se sorge qualche lite di coppia.

PESCI: Un po’ di stanchezza dovuta alla chiusura dell’anno precedente potrebbe ombrare l’umore di questo venerdì. Siate comunque fiduciosi per una ripresa nel corso del fine settimana.