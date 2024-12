Per un fine settimana che finisce, un lunedì che arriva; arrivano puntuali le previsioni di oggi 9 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko per scoprire come parte questa metà del mese con uno sguardo anche alle festività sempre più vicine. Lo sguardo delle stelle parte dal mondo del lavoro; chi si è speso molto tra svago e divertimento potrebbe ritrovarsi a corto di energie per la ripresa della settimana. Diverso sarà il caso di chi in questi giorni non ha avuto intenzione di perdere mordente, grinta e creatività. In amore c’è qualcuno che sta rivoluzionando le proprie abitudini per assecondare le inquietudini proprie e altrui; forse è il caso di regolarizzare nuovamente il tutto. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di oggi 9 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 7 dicembre 2024/ Bilancia in difficoltà, Pesci ispirati

Le previsioni di oggi 9 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Giornata sostanzialmente tranquilla in amore; maggiore intesa per le coppie e incontri stimolanti per i single. Sul lavoro spuntano nuovi progetti che potrebbero avere subito una grande spinta in termini energetici.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 7 dicembre 2024/ ‘Sprint’ per Ariete e Gemelli, Leone passionali

TORO: Un momento non proprio positivo per le relazioni; turbolenze in vista per le coppie giovani e una ventata di gelosia potrebbe alimentare non poche discussioni. Fari puntati invece sul lavoro dove cambiano e si rinnovano gli stimoli positivi.

GEMELLI: Tensioni in amore soprattutto per le coppie che non affrontano un momento top dal punto di vista dell’umore; ottimi spunti invece per i single, dei segnali tanto attesi potrebbero finalmente arrivare. Sfide e possibilità di lavoro affiorano per rendere ancora più ricco il prossimo futuro.

CANCRO: Una giornata che porterà di nuovo complicità di coppia e che stimola le nuove amicizie. Attenzione sul lavoro dove potreste essere attesi da scelte importanti e significativi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 6 dicembre 2024/ Pesci più creativi, Scorpione energici

LEONE: maggiore sintonia in amore per questo lunedì; stando alle previsioni di oggi 9 dicembre 2024 secondo l’Oroscopo di Branko non mancherà la brillantezza sul lavoro che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per stringere nuove collaborazioni.

VERGINE: Manca attualmente la stabilità, la concentrazione; in amore non sempre i conti tornano ma non lasciate che l’irrequietezza sentimentale abbia anche delle ripercussioni nel mondo del lavoro.