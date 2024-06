Oroscopo Branko, oggi 15 giugno 2024/ Sentimenti intricati per Ariete, novità per Toro e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi a cura di Branko e aggiornato alla data odierna 15 giugno 2024, con le previsioni segno per segno.

Oroscopo a cura di Branko, con le previsioni accurate per i 12 segni dello Zodiaco, a partire dalla prima sestina:

Ariete: si prevede una fase miscelata tra impulsività e nervosismo. Non badate alle critiche negative che possano arrecarvi dolore da parte dell’esterno

Toro: i nati sotto il segno accettano le novità che si presentano nel mezzo di giornate pregne di influssi stimolanti

Gemelli: ripartite subito con gli affari e il lavoro tra le novità che vi riguardano e il weekend si conclude con riscontri veramente ottimi anche nel campo domestico, per lo speciale Oroscopo di oggi curato da Branko

Cancro: All’orizzonte é prevista una nuova ma piccola crisi nei rapporti stretti, diciamo finché la Luna resta in Bilancia. Con il satellite dissonante potreste accusare noie di salute generale e il sistema digestivo si direbbe ribelle.

Leone : Non aspettatevi nuovi impulsi, il consiglio di Branko é saper imparare il carpe Diem anche a raccogliere semplicemente ciò che si é seminato

Vergine: occorre prestare attenzione a ciò che vi giunge tra le novità, anche perché potreste imbattervi in inganni .

Per la seconda metà dell’Oroscopo di Branko, poi…

Bilancia: arriva per i nati sotto il segno La Luna di Giugno e come per magia ritrovate il centro di gravità permanente

Scorpione: i nati e i diretti interessati del segno raccolgono importanti novità nel mondo del lavoro

Sagittario: La Luna torna ad essere romantica e potrebbe facilitare rapporti in amore e i matrimoni

Capricorno: semaforo rosso per spese e speculazioni risqué quando la Luna si direbbe avversa ai nati sotto il segno.

Acquario: Siete illuminati dai raggi argentei della Luna, che vi infonde rinnovato ottimismo

Pesci: Occorre prestare attenzione ai rapporti personali e professionali in generale











