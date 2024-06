Oroscopo Branko, oggi 24 gugno 2024/ Toro non siate aggressivi, possibilità di successo per il Capricorno

Non può mancare anche oggi 24 giugno 2024 l’oroscopo di Branko per tutti i dodici segni zodiacali. Cosa dicono le Stelle? Quali sono i segni particolarmente fortunati che devono puntare tutto nelle prossime ore e quali invece, al contrario, devono stare attenti a non scaldarsi troppo per non rischiare di fare passi falsi? Le previsioni del noto astrologo Branko sono disponibili come sempre sul sito ufficiale di RDS, di seguito invece vengono riportati dei brevi stralci concentrandosi sopra su amore e lavoro.

Oroscopo Branko, oggi 23 giugno 2024/ Scorpione no limits, il Toro deve archiviare il passato

L’Oroscopo di Branko per il 24 giugno 2024: previsioni dei primi segni

ARIETE: La Luna porterà entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco con progetti importanti. Si avvicina sempre di più Luglio che sarà un mese pieno di energie e risorse, voi però metteteci il coraggio.

TORO: Fate molta attenzione e cercate di non essere aggressivi. Isolatevi per un po’ e prendetevi del tempo per attività rilassanti o che vi facciamo sfogare la rabbia in qualche modo ed è tutta colpa della Luna in quadratura.

Oroscopo Branko, settimana dal 23 al 29 giugno 2024/ Acquario, la stanchezza si fa sentire! E per il Toro...

GEMELLI: Secondo l’oroscopo di Branko la Luna brillante in Acquario è possibile che vi riservi una bella sorpresa, magari una chiamata inaspettata, un’occasione per incontrarsi, Una buona opportunità. Insomma, non vi resta che attendere fiduciosi.

CANCRO: Venere e Mercurio inizieranno a far sentire la loro influenza nelle relazioni affettive. Potete anche costruire una comprensione maggiore con il partner, una connessione più profonda…anche nei rapporti con le persone che ti circondano.

LEONE: Luna pessima, porterà solo problemi, lancerà frecce da evitare. Rimandate tutte le decisioni importanti e le discussioni di un certo peso, magari per la seconda metà della settimana. Adesso, è un buon momento per stare in zona comfort.

Oroscopo Branko, oggi 22 giugno 2024/ Luna nemica di Cancro, nuove sfide per Leone e..

VERGINE: Le stelle sono dalla vostra parte e vi riservano piacevoli sorprese. La chiamata dal lavoro che state aspettando sarà in arrivo, ma in tutto questo, l’amore che fine ha fatto? Andrà meglio quando sarà una priorità.

Le previsioni di Branko del 24 giugno 2024: Oroscopo della seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Per colpa di Luna, Mercurio e Venere in quadratura dovrete essere prudenti nei rapporti con gli altri perché le possibilità di discutere sono tante, potrebbero nascere diverbi con familiari.

SCORPIONE: Per adesso prendi le cose con le pinze, i pianeti non sono allineati, bisogna procedere nel fare le cose scansando varie buche presenti nel percorso, non fate il passo più lungo della gamba e occhio alle relazioni.

SAGITTARIO: La Luna vi rende cauti ma è solo una piccola nuvola passeggera che non influenzerà più di tanto i momenti divertenti che state trascorrendo, mercoledì torneranno a sorridervi le stelle.

CAPRICORNO: Le stelle vi incoraggiano a continuare e lavorare su progetti di lavoro e affari più importanti. Avete una grande possibilità di successo e di guadagnare punti e vittorie personali lungo il percorso.

ACQUARIO: Stando alle previsioni dell’oroscopo di Branko domani le stelle vi incoraggeranno a promuovere la vostra figura professionale e migliorarla e voi dovreste sfruttarla per aggiornare, apprendere e approfondire alcune competenze.

PESCI: Non sottovalutate i pensieri, le idee o le intuizioni che vi verranno in mente, perché sono vincenti! Siete molto intelligenti e creativi in questo periodo: le stelle vi invitano a provare nuove cose, abbiate coraggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA