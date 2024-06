Oroscopo Branko, oggi 25 giugno 2024/ Per i Gemelli la strada è spianata per il successo, cautela per i Leone

Puntuale come un orologio svizzero arriva anche oggi 25 giugno 2024 l’oroscopo di Branko per tutti i 12 segni zodiacali. Chi sarà stato premiato dalle stelle per questa nuova giornata tra amore, lavoro e salute? E soprattutto, chi invece si ritroverà a dover far fronte a nuove sfide personali, percorsi di crescita ed eventuali contrasti da dirimere con cautela. Scopriamolo insieme con le previsioni del celebre astrologo Branko; l’oroscopo per oggi 25 giugno 2024 è come sempre disponibile sul sito ufficiale di RDS e vi proponiamo dunque le parti salienti di quanto raccontato dall’astrologo per la giornata odierna sul tema dell’amore e del lavoro.

L’Oroscopo di Branko per il 25 giugno 2024: previsioni dei primi segni

ARIETE: Le prospettive non sono per niente male però c’è ancora qualche tensione ma più a parole che altro nel rapporto coniugale. Piccole crisi di gelosia ma niente di che.

TORO: Siete un po’ inquieti e stanchi ma non abbiate fretta; la Luna in acquario non può essere rilassante. Sorge dunque qualche problema nei rapporti coniugali.

GEMELLI: Secondo l’Oroscopo di Branko – oggi, 25 giugno 2024 – la Luna nel segno apre una nuova inattesa strada al successo professionale o anche in amore, a seconda di quelle che saranno le vostre singole preferenze.

CANCRO: I nati sotto questo segno dovrebbero darsi da fare dato che la Luna in acquario è all’insegna della praticità, del risveglio delle idee soprattutto per chi si occupa di lavori matematici.

LEONE: Attenzione a Marte, questi influssi sono molto snervanti ma non annullano ciò che avete fatto nel periodo precedente; si tratta di un problema che durerà solo per questa giornata.

VERGINE: Molto bene Mercurio e Luna nel segno, soprattutto per le attività di carattere professionale. Il periodo è positivo anche per chi deve avere a che fare con questioni di carattere salutare.

Le previsioni di Branko dal 25 giugno 2024: Oroscopo della seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il vostro amore c’è, esiste e resiste; siete nati per questo sentimento anche se Venere ancora in Cancro lascia che qualcosa sia più labile.

SCORPIONE: Urano in Toro sarà fermo lì ancora a lungo ma potrebbe provocare ancora momenti di agitazione, attenzione dunque a non lasciarsi trascinare da questo periodo non proprio all’insegna delle opportunità.

SAGITTARIO: La luna favorevole può essere un surplus sia per le questioni economiche per gli affari professionali. Ogni tanto può essere però positivo ascoltare la voce nel proprio cuore e dunque aprirsi all’amore.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni dell’Oroscopo di Branko – oggi, 25 giugno 2024 – alcuni transiti danno grande energia però possono anche aumentare lo stress: man mano che gli impegni e le possibilità aumentano si corre il rischio di sentirsi più stanchi. E’ necessario dunque organizzarsi al meglio per sfruttare anche i momenti di relax.

ACQUARIO: Dal punto di vista planetario la situazione è positiva grazie al ritorno nelle proprie radici, alla propria casa; la gente ultimamente dimentica la propria essenza e questa nostalgica percezione è dunque favorevole per questo giorno.

PESCI: Si cambierà, per domani è previsto l’arrivo della Luna che porterà con sé l’estate. Marte è in una posizione molto buona, capace di darvi una forza superiore a chi vi sta vicino e attenzione ancora alla posizione positiva della Luna in queste ore.











