Oroscopo Branko, oggi 28 giugno 2024/ Toro eccessivamente emotivi, fase critica per Capricorno

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi venerdì 28 giugno 2024

Nuovo appuntamento con l‘Oroscopo di Branko per la giornata di oggi, venerdì 28 luglio 2024 (qui le previsioni dei prossimi giorni). Il celebre astrologo torna puntuale con le previsioni segno per segno della giornata odierna, raccontando l’influenza della Luna e dei Pianeti sui 12 segni del nostro Zodiaco. L’Oroscopo di Branko è come sempre disponibile sul sito ufficiale di RDS.

Oroscopo Branko, venerdì 28 giugno 2024: eccessiva emotività per Toro

ARIETE: Nel vostro segno questa Luna sta calando e questa è una fase per voi certamente non facile. Forse l’ultimo quarto in Cancro è la Luna più severa.

TORO: Eccessiva emotività: quando siete così diventate imprudenti e distratti. Ci vuole cautela.

GEMELLI: Voi avete Giove che può cambiare il vostro presente e organizzare il vostro futuro.

CANCRO: L’ultimo quarto di Luna è una fase che va nel campo del vostro ambiente professionale, negli affari o dove vorreste fare degli affari.

LEONE: Questa è la Luna vostra, anche all’estero voi potreste combinare qualche cosa, perché in fondo è una piccola miniera d’oro per voi.

VERGINE: La Luna, come per i Gemelli, diventa buona e positiva anche se ancora molto silenziosa. Si sta creando l’ultimo quarto, oggi e domani in Ariete, dopodomani in Toro; insomma, andrà bene.

Oroscopo Branko, venerdì 28 giugno 2024: Luna completamente diversa per Sagittario

BILANCIA: Bisogna stare calmi quando la Luna cambia in Ariete, ma soprattutto l’ultimo quarto è una fase che non ci piace.

SCORPIONE: Luna piena in Capricorno. Adesso questo ultimo quarto in Ariete, che è nel campo del lavoro, chiude qualche cosa per aprire qualcos’altro.

SAGITTARIO: Ieri in Pesci, oggi la Luna è in Ariete e questa per voi è un’altra Luna, completamente diversa, per ogni progetto che riguarda le case, i terreni o ciò che avete ereditato.

CAPRICORNO: Molto diverso questo ultimo quarto in Ariete: fase critica, un po’ aspra e cattiva. Dalla Luna piena di sabato scorso si passa a questa Luna, che sta zitta ma può fare anche lei qualcosa.

ACQUARIO: Non aspettate la Luna in Toro, anche perché in questo periodo voi cercate di drammatizzare tutto quanto, ma perché? Anche il coniuge drammatizza: tocca a voi mantenere la serenità nella vita in casa.

PESCI: Molto bene questa giornata, si inserisce tra questo ultimo quarto in Ariete e la Luna nuova, che sarà in Cancro e sarà fantastica per voi. Tutte e due sono comunque positive al massimo per le finanze.











