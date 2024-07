Oroscopo Branko oggi 7 luglio 2024/ Scorpione, braccio di ferro in corso! Pesci, regalatevi una gita

Oroscopo di Branko per oggi domenica 7 luglio 2024: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa succederà oggi e quali sono le previsioni di Branko per l’oroscopo del 7 luglio? Questa prima domenica di luglio sembra essere molto interessante per tutti i segni dello zodiaco, ma in questo articolo andiamo ad approfondire le situazioni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Quali segni dovranno affrontare una giornata difficile e quali invece troveranno la strada spianata? Andiamo subito a scoprirlo, leggendo la seconda parte dell’oroscopo di Branko.

Bilancia: i nati sotto questo segno stanno vivendo giornate molto interessanti dal punto di vista relazionale con persone che potrebbero avere maggiore peso in futuro. Chiudersi come un riccio non è cosa saggia, meglio uscire allo scoperto e mettersi in gioco.

Scorpione: l’oroscopo di Branko anticipa un braccio di ferro tignoso per i nati sotto questo segno, sempre testardi e agguerriti, pur di averla vinta. C’è l’ardente desiderio che sia così anche questa volta.

Sagittario: per il Sagittario può nascere un’opportunità tanto inaspettata quanto importante nella giornata di oggi. Possibile trasferta da prendere al volo senza troppi ripensamenti.

Le previsioni di Branko con l’oroscopo del Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: secondo le previsioni di Branko oggi i nati sotto questo sogno dovranno fare i conti con Venere in opposizione. Questo si traduce in piccole tensioni amorose, dubbi e domande da risolvere e a cui rispondere. Per le coppie in crisi, fermarsi a riflettere sarebbe una buona idea.

Acquario: la domenica potrebbe portare con sé alcune scaramucce in campo sentimentale e amoroso. Rischiano di avvertire più tensione le coppie di vecchia data che stanno affrontando un periodo difficile o di piattezza. Bisognerà prestare molta attenzione.

Pesci: l’oroscopo di oggi di Branko preannuncia una domenica promettente per i Pesci. Buona vitalità e cresce la voglia di stare con gli altri. Sarebbe importante regalarsi una giornata fuori dalle mura cittadine, magari rifugiandosi al mare.











