Oroscopo Branko, la seconda metà dello Zodiaco nelle previsioni di oggi 4 agosto 2024

Proseguiamo con la seconda parte dell’Oroscopo Branko e le sue previsioni per oggi, domenica 4 agosto 2024. Il celebre astrologo di RDS, con l’ausilio delle stelle e congiunzioni astrali, ci dà indicazioni molto importanti per i segni facenti parte della seconda metà dello Zodiaco. Allora andiamo a leggere e a scoprire qualcosa in più su cosa devono aspettarsi tali segni nella giornata odierna; chi scende e chi sale tra i sei segni presi in esame dall’oroscopo Branko?

Bilancia: l’oroscopo di Branko è chiaro rispetto ad oggi consigliandoci di dare più spazio all’amore. Nuovi incontri in vista per i Bilancia single, ma attenzione ai riavvicinamenti e la riappacificazioni. Da questo punto di vista potrebbe muoversi qualcosa…

Scorpione: il celebre astrologo ci mette in preallarme per un cambio di Luna pericoloso. Ai nati sotto questo segno occorrerà usare cautela, per affrontare le situazioni stressanti in modo costruttivo. Il consiglio più importante è il seguente: non riversare la tensione a casa.

Sagittario: la fortuna bacia i belli e anche il segno del Sagittario che oggi può godersi una fortuna inaspettata in vari ambiti dal lavoro all’amore. Ad ogni modo saranno ore da sfruttare…

Le previsioni di oggi 4 agosto 2024 per l’Oroscopo di Branko: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ottimo oroscopo Branko di oggi per i nati sotto questo segno. C’è un bel movimento in questa lunga estate calda e nelle prossime ventiquattro ore potrebbero esserci nuove emozioni in vista tra flirt, colpi di fulmine e avventure.

Acquario: domenica non proprio perfetta secondo l’oroscopo di Branko, che anticipa una situazione di stress in crescendo per nati sotto questo segno. Meglio mettere le mani avanti e rinviare tutto alla settimana prossima o affrontare la situazione di petto? Forse una pausa può essere cosa buona e giusta.

Pesci: l’oroscopo Branko porta il lavoro in primo piano per i nati sotto questo segno. Secondo le previsioni del celebre astrologo potrebbero esserci novità succulente da prendere al volo. Oppure una notizia che i nati sotto questo segno attendevano da tanto tempo.