Oroscopo della settimana Simon and the Stars dal 6-13 luglio 2024 / Ariete, è ora di osare!

Oroscopo della settimana: ecco le previsioni segno per segno di Simon and the Stars

Il weekend è ormai iniziato e chi sogna di vivere con serenità i prossimi giorni potrà farlo secondo le previsioni dell’oroscopo di Simon and the stars dal 6 al 13 luglio che appaiono generalmente benevole. Secondo quanto prevede il celebre astro-blogger, la situazione è abbastanza positiva per tutti i segni dello zodiaco, almeno per questo fine settimana e per i giorni a venire.

Oroscopo Weekend Branko 6 e 7 luglio 2024/ Incontri per l'Ariete, cambiamenti per l'Acquario

ACQUARIO: è arrivato il momento di decidere quale abito indossare, di affrontare una discussione, l’importante è farlo con le idee chiare.

PESCI: i nati sotto questo segno hanno la possibilità di esplorare nuove possibilità e di tornare a credere in se stessi, magari già a partire dai prossimi giorni.

CAPRICORNO: per quanto riguarda questo segno occorre capire se determinate nuove conoscenze o situazioni ambigue meritano spazio o meno.

SAGITTARIO: l’oroscopo di Simon and the stars pone l’attenzione sulla leggerezza, forse la via da percorrere per dare il via a questa lunga estate calda.

SCORPIONE: rimanere in silenzio non è una buona soluzione, specialmente all’interno della coppia. Se ci sono problemi sarà meglio affrontarli.

BILANCIA: l’obiettivo non è ancora raggiunto ma si sta avvicinando, oroscopo senza dubbio incoraggiante per i nati sotto questo segno.

Oroscopo Branko oggi 5 luglio 2024 per la seconda metà dello Zodiaco/ Lo Scorpione rinasce, Pesci passionali

Oroscopo di Simon and the stars della settimana dal 6 al 13 luglio: Ariete, è il vostro momento!

Quali sono le previsioni per gli altri segni dello Zodiaco nei giorni che vanno dal 6 al 13 luglio 2024? Andiamo subito a scoprirli.

VERGINE: in questo periodo lo spirito di gruppo può fare la differenza per i nati sotto questo segno. E’ bene non dimenticarsene.

LEONE: questi giorni portano più di un buon motivo per amare, ma bisogna superare le diffidenze e le titubanze che ci bloccano.

CANCRO: l’oroscopo della settimana di Simon and the Stars ci suggerisce che ogni seme è un’occasione per avere successo. Dunque, per riscuotere un buon raccolto occorre seminare bene.

GEMELLI: se ci fosse uno specchio a chi chiedere chi è la più bella del reame, risponderebbe sicuramente a favore dei nati sotto questo segno.

TORO: chi ha l’esigenza di dire la propria idea farebbe bene a farlo in maniera chiara e senza esitare.

ARIETE: l’oroscopo della settimana di Simon and the Stars sembra prospettare un buon momento per l’amore e per il lavoro, può essere forse questo il momento ideale di azzardare, anche se una voce dentro ci suggerisce di andare piano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA