L’oroscopo Ferragosto, lo speciale di Mauro Perfetti svela cosa dicono le Stelle per i due giorni festivi dell’estate, prima di salutare la calda stagione non mancheranno insaziabili flirt per molti segni, alcuni come Gemelli avranno tutte le carte in regola per trasformare delle conoscenze in qualcosa di più duraturo e maturo come una vera e propria storia d’amore mentre altri come gli Ariete punteranno molto sul divertimento e la conoscenza, carichi anche Toro e Leone mentre Cancro e Vergine saranno al Top. Vediamo dunque le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni: da Ariete a Vergine.

Oroscopo Ferragosto di Mauro Perfetti: previsioni 14-15 agosto 2024 per i primi segni

ARIETE: Le Stelle puntano i riflettori sulla tua vita e sulle vacanze! Le dinamiche di coppia si incendiano nell’eros e si rinnovano nel feeling, dopodiché si penserà più al dovere che al piacere, se sei single si intravedono insaziabili flirt se lo vuoi!

TORO: Venere complice dalla Vergine è pronta ad accendere l’eros…e a regalarti rigeneranti vacanze! Ci sono buone possibilità di uscire dalle strette per tuffarti nelle braccia di chi ti fa star bene. Se sei single si prevedono flirt estivi e magari anche l’incontro giusto.

GEMELLI: Se il tuo rapporto è stabile il partner ti aiuterà a fare una scorpacciata di coccole e conferme, laddove, invece, non è tutto ok scoprirai altre verità ma aspetta e non prendere decisioni avventate! Se si single si prevedono flirt trasgressivi o si approfondisce una conoscenza fatta a Luglio.

Mauro Perfetti, oroscopo Ferragosto (14-15 agosto 2024): Cancro e Vergine al TOP

CANCRO: Ferragosto è il TOP per intrecciare nuove amicizie, divertirsi, rilassarsi…e sganciarsi dalle incertezze! Venere in Vergine farà di tutto per migliorare le dinamiche di coppia rivelandosi un’inesauribile fonte di eros, feeling e coccole! Se sei single scoprirai con chi vuoi stare.

LEONE: L’oroscopo Ferragosto svela che hai la carica giusta per ritornare ad essere l’artefice del tuo destino, l’autostima e l’amor proprio si rinforzano per aiutarti a puntare sull’essenza dell’amore e delle persone e a scartare sanguisughe e perdi tempo! Se sei single si prevedono conquiste e forse anche una storia importante.

VERGINE: Ferragosto ti dà la possibilità di diventare Re o Regine di cuori e della tua vita, con Venere che comanda nel tuo regno sarà più facile ritrovare la voglia di amare e di lasciarti amare! Per i single ci può essere l’incontro giusto con la persona giusta, le coppie in crisi apriranno gli occhi.