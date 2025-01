Cosa succederà da domani per tutto il nuovo mese? Scopriamolo con l’oroscopo mensile di Ada Alberti (febbraio 2025) per i primi sei segni dello zodiaco, tenendo conto della sfera professionale e sentimentale. Lo ha rivelato l’astrologa di Canale5 a Mattino 5 News.

Oroscopo di febbraio 2025, Ada Alberti: previsioni Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: i single nati sotto questo segno dello zodiaco vivrà dei rapporti davvero stimolanti grazie all’intervento di Venere. Attenzione, però, alle crisi in famiglia o a chiusure affettive o sentimentali. L’astrologa aggiunge che le crisi a volte sono utili perché possono portare a delle correzioni sia sul lavoro sia in amore.

TORO: finalmente è possibile fare degli incontri già a inizio mese. In arrivo delle novità stimolanti. I rapporti di lavoro e soprattutto in famiglia potrebbero subire un cambiamento effettivo a causa di Plutone. Il loro status è stato messo a rischio a causa del transito problematico di Urano.

GEMELLI: difficoltà ardue da superare anche a causa dell’intervento di Plutone. Qualcuno si è dovuto difendere in sedi legali. Imprevisti, però, che si supereranno con grande energia. I problemi burocratici saranno superati grazie all’intervento del Sole. Un occhio di riguardo alle finanze che in questo periodo non se la passano al meglio.

Ada Alberti svela l’oroscopo mensile (febbraio 2025) per gli altri segni

CANCRO: finalmente possono realizzare qualcosa di davvero bello e importante. Non devono arrendersi e tenere duro al fine di abbracciare un futuro più radioso. Marte non è proprio brillante come dovrebbe, almeno fino ad aprile, ma l’importante è affermarsi in campo professionale, come dice Ada Alberti con il suo oroscopo.

LEONE: periodo di crescita ed espansione per i nati sotto questo segno. Favoriti i colloqui di lavoro, non devono aver paura degli influssi stellari. Giove offre un miracolo di ripresa e grandi occasioni. I progetti possono essere portati avanti. Soluzioni a portata di mano.

VERGINE: quando ci sono in ballo i sentimenti non si riesce a tenere a bada i battiti del proprio cuore. Alcuni hanno compiuto delle scelte non proprio positive. La trasparenza nei rapporti umani viene richiesta dal passaggio di Giove nel loro segno. Con i loro capi devono tenere la testa china e avere pazienza.