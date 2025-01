Una nuova settimana è ampiamente iniziata e prima di entrare nel vivo arrivano puntuali le previsioni per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025. Come sempre da Mattino Cinque arriva un focus sul pensiero delle stelle che tiene in considerazione sia le sfumature in amore che i possibili scenari che potrebbero riguardare il mondo del lavoro.

C’è chi deve ancora affidarsi alla prudenza negli affari e nelle collaborazioni; non sempre il proprio talento e capacità di mettersi in mostra sono visti di buon occhio. In amore c’è sempre modo di trarre qualcosa di positivo dalle opportunità giornaliere; non sono da escludere sorprese nel corso della settimana soprattutto in riferimento alle nuove conoscenze. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025.

Le previsioni per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Prudenti nella professione, siete temuti perchè bravi e gli altri intorno a voi dovranno fare una ragione. La Luna del 29 è straordinariamente vincente.

TORO: Favorite le comunicazione e gli spostamenti; tra oggi e sabato è fondamentale sfruttare la situazione in funzione dell’amore così come l’arte e la creatività.

GEMELLI: Una Luna nuova e straordinaria vi spinge ad essere vincenti; è il momento di realizzare nuovi progetti. Se cercate lavoro è il momento giusto.

CANCRO: Mercurio non è più in opposizione ma serve ancora prudenza sul lavoro a causa di qualche collega che crea disagio. Si può però pianificare qualcosa di importante in vista del futuro.

LEONE: Attenzione ai tranelli, è forse il caso di fare una cernita delle amicizie e delle valutazioni importanti su chi vi circonda nel merito delle collaborazioni.

VERGINE: Stando alle previsioni per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025 gli aiuti di oggi sono importanti per mettervi in gioco in qualcosa di nuovo, un discorso che può avere valenza sia in amore che sul lavoro.