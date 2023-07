Oroscopo Paolo Fox dal 22 al 28 luglio 2023/ Problemi in amore per Gemelli, Cancro e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox dal 22 al 28 luglio 2023: come va l’amore per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Gli amanti dell’oroscopo aspettano sempre con ansia di conoscere le previsioni di Paolo Fox che, sul settimanale DiPiùTv svela come andrà la settimana dal 22 al 28 luglio 2023 per le coppie. L’astrologo più famoso della televisione italiana svela così se per alcuni segni ci sarà la possibilità di superare problemi di coppie del recente passato o se ci sarà da aspettare ancora prima di vivere un momento sentimentalmente sereno. Per i nati sotto il segno dell’Ariete, in amore, i problemi di coppia hanno soprattutto natura finanziaria. Non sono mancati i litigi con qualche parola di troppo, ma ora tutto sembra andare per il meglio.

Problemi legati a lasciti e proprietà anche per le coppie dei nati sotto il segno del Toro. La situazione non è ancora totalmente rosea e c’è ancora qualche intoppo finanziario, ma tutto lascia presagire la risoluzione. Qualche problema potrebbe nascere anche per le coppie dei Gemelli. Per evitarli sarebbe opportuno non discutere in casa di lavoro. Il Cancro che ha da poco iniziato una convivenza è ancora alle prese con qualche conto in sospeso. Meglio dimenticare tutto e andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox dal 22 al 28 luglio 2023: come va l’amore per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Tante spese per le coppie dei nati sotto il segno del Leone che risente in amore dei problemi finanziari. La parola d’ordine, secondo Paolo Fox, è cautela. La settimana, comunque, è quella giusta per risolvere problemi legati alla casa o alla coppia stessa. Nuovo inizio per i nati sotto il segno della Vergine che hanno finalmente la possibilità di dare il via ad importanti progetti legati alla coppia come può essere una convivenza.

I nati sotto il segno della Bilancia, reduce dalla fine di una relazione, trovano finalmente la voglia e l’energia per andare avanti e cominciare a guardarsi intorno. Troppa sfiducia in amore, invece, per lo Scorpione che continua ad aspettare una risposta che, per il momento, non può arrivare.

Oroscopo Paolo Fox dal 22 al 28 luglio 2023: come va l’amore per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, la settimana dal 22 al 28 luglio, in amore, per i nati sotto il segno del Sagittario sarà all’insegna della passione e del divertimento soprattutto per ravvivare i rapporti di lunga data. Momenti di crisi in amore per il Capricorno che ha la possibilità per riflettere e pensare esattamente a ciò che è più giusto fare.

Infine, come sarà la settimana in amore per gli ultimi due segni dell’oroscopo? Per l’Acquario, ci sono ancora alcune incomprensioni che, però, devono essere necessariamente risolte. Per le coppie veterane è arrivato il momento di viaggiare e divertirsi. Infine, i nati sotto il segno dei Pesci sono alle prese con importanti cambiamenti lavorativi che potrebbero avere ripercussioni sulla vita di coppia.

