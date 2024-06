Oroscopo Paolo Fox della settimana 30 giugno-6 luglio 2024/ Da Ariete a Vergine: cambiamenti per Cancro e…

Cosa riserva l’Oroscopo di Paolo Fox per i prossimi giorni? Ecco le previsioni settimanali segno per segno, a partire dai primi sei.

Ariete: È tempo di allontanare le persone che non vi piacciono più, le stelle ve lo permetteranno. Avrete molto da ridire in amore nei confronti della persona che amate. Potreste fare anche delle nuove conoscenze. Favorevoli i progetti lavorativi, tante ancora le cose da fare e da progettare. Vi aspettano questa settimana giornate stancanti. Possibili problemi anche in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox, settimana 30 giugno-6 luglio 2024: da Bilancia a Pesci/ Problemi per Scorpione e..

Toro: Migliorano i rapporti familiari in questo periodo fatto di scelte importanti. Venere è favorevole questa settimana, e le giornate migliori sono quelle di metà settimana, durante i quali potreste fare incontri importanti. Nel lavoro, se devi concludere impegni è giunto il momento per farlo e trovare poi situazioni molto più stimolanti per la vostra creatività. Non fatevi prendere dalla pigrizia. Saranno inoltre giorni fortunati proprio grazie al transito di Venere.

Oroscopo Paolo Fox, settimana dal 24 al 30 giugno 2024/ Scelta importante per Vergine, Leone stanchi ma...

Gemelli: I rapporti che nei giorni scorsi hanno dato segni di crisi saranno di nuovo messi alla prova. Questa volta però potrete uscirne attraverso la vostra saggezza. Novità per i single che sono alla ricerca di nuove emozioni. Nel lavoro, il transito di Giove assicura ottima protezione per i prossimi mesi. In arrivo anche nuove opportunità. Per la salute, un grande recupero coinvolge il segno dei gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni prossima settimana 30 giugno-6 luglio 2024: da Cancro a Vergine

L’Oroscopo di Paolo Fox della prossima settimana segna un percorso in salita per il Leone, meglio invece la Vergine. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Oroscopo di Paolo Fox estate 2024/ Giugno complicato per il Capricorno: amore a settembre per la Vergine

Cancro: Le stelle proteggono i rapporti nati da poco, le cose andranno meglio anche se, per i conviventi dell’ultima ora, ci saranno problemi di soldi. Per il lavoro, è importante in questo momento accettare il nuovo proprio perché il futuro alimenta le prospettive. Importanti accordi in arrivo. È il tempo di rilassarvi un po’ e di lasciare spazio, nelle vostre giornate, anche ad un po’ di divertimento.

Leone: In amore, in questi giorni bisognerà stare attenti alle discussioni che possono capitare anche all’improvviso. Si potranno intraprendere nuove scelte in amore, vivere qualche passione alternativa. Nel lavoro è un periodo in cui potrebbero sbloccarsi situazioni rimaste bloccate per molto tempo. Dunque via libera alle nuove proposte. Bene lo studio e nuovi lavori. Ultimamente vi sentite più stanchi a causa di un maggio difficile ed impegnativo, attenzione dunque al nervosismo e ai disturbi che possono conseguirne.

Vergine: È tempo di rivelare i vostri sentimenti e fare scelte decisive che potrebbero cambiare i prossimi mesi. C’è tanta voglia di confermare un amore con gesti e azioni concrete. Nel lavoro non sono da escludere cambiamenti, mentre una richiesta fatta tempo fa sarà finalmente accettata. In questi giorni vi sentirete, inoltre, più forti rispetto alle scorse settimane.











© RIPRODUZIONE RISERVATA