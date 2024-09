L’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 settembre vede ancora una Luna che rinfranca un Sagittario un po’ tartassato, ultimamente. Grande cielo per l’Acquario, mentre il Capricorno è vessato da Marte. Di seguito, i dettagli dell’ultima metà dello zodiaco.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 settembre 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: comprensione e affetti sono in auge con Giove e Venere favorevoli, ma Marte in opposizione ti mette in guardia sullo stato della tua forma. Domani la Luna è ancora favorevole e potrai avere successo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 settembre 2024/ Grande recupero per Sagittario e Acquario, ma i Pesci...

SCORPIONE: alla fine del mese avrai Venere nel tuo spazio zodiacale e questo chiarirà molto sull’amore. Dietro un’amicizia potrebbe celarsi un sentimento profondo. Buone nuove sul lavoro.

SAGITTARIO: è da un po’ di tempo che il cielo è complicato e da giugno in tanti ritengono di non essere stati valutati come meritano: c’è chi ha lasciato un lavoro, chi se ne è andato sbattendo la porta, chi ha cambiato mansione. C’è un ancora po’ di distacco in amore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 10 settembre 2024/ Ottimo cielo per il Leone e i Gemelli sono aiutati da Giove

CAPRICORNO: Marte opposto potrebbe significare una certa spossatezza dovuta al fatto di dover risolvere problemi creati da altri. Chi non è stato bene sentirà un po’ di affaticamento. Da fine mese si recupera.

ACQUARIO: nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 11 settembre, la Luna sarà ancora in ottimo aspetto con una Venere interessante: grande fantasia e grande fascino. Se una storia d’amore ha già mostrato la corda, a fine mese metterai le cose in chiaro.

PESCI: Mercurio è opposto e c’è un po’ di caos soprattutto nell’organizzazione: potresti semplicemente essere in procinto di iniziare un nuovo progetto il cui esito avrà comunque successo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 settembre 2024/ Marte e Luna favoriscono lo Scorpione e l'Acquario è stanco