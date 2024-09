Una Luna in Acquario che innervosisce l’Ariete e il Cancro. Grandi progetti per il Leone e il Toro si riprende, anche se non pensa all’amore. Vediamo il dettaglio dei segni zodiacali della prima metà.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 settembre 2024: le indicazioni per i primi sei segni dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: c’è un po’ di nervosismo in questo fine settimana che potrebbe causare qualche discussione. Niente di che, comunque. Giove ti invita a fare programmi per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 14 settembre 2024/ Bilancia e Acquario al top con Luna, Giove e Venere a favore

TORO: finalmente la tua strada verso la riscossa è libera da ostacoli, anche se ora ci sono altre persone. Al centro dell’attenzione ci sono diatribe legali o questioni di tipo finanziario ed è per questo che l’amore non è proprio la prima cosa a cui pensi.

GEMELLI: non c’è molta chiarezza. È vero che Giove è nel tuo spazio zodiacale, ma negli ultimi due mesi ci sono state delle tensioni o forse hai commesso qualche errore e adesso bisogna tentare di uscire da qualche situazione strana.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 settembre 2024/ Grande recupero dello Scorpione, i Pesci battibeccano

CANCRO: quando ti sale la vena polemica non vuoi ascoltare nessuno. Tuttavia il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 14 settembre 2024 è di non prendere tutto troppo di punta. In amore devi essere paziente.

LEONE: stai progettando qualcosa di molto importante sul lavoro e non è escluso che ci possa essere qualche ritorno di fiamma in amore. Con Giove in buona posizione sono molti i cambiamenti e addirittura il prossimo anno il tuo sarà tra i segni favoriti con un triennio di forza.

VERGINE: ci sono cose buone e altre meno. Il momento è favorevole se vuoi superare degli ostacoli, ma allo stesso tempo è come se sentissi di essere solo nella tua lotta, senza nessuno su cui poter contare, e non è una bella sensazione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 settembre 2024/ Una Luna in Capricorno piuttosto nervosa: chi litiga?