Con la Luna nel segno, lo Scorpione diventa un po’ “magico”. Prosegue l’ottimo periodo per l’Acquario, mentre il Capricorno vorrebbe mandare tutto all’aria. Vediamo le novità per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 22 gennaio 2025: i segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: il Sole in un segno amico può regalarti serenità e Saturno stabilisce qual è il tuo ruolo nell’ambiente in cui sei. Unico neo la forma fisica, perché ultimamente ti sei affaticato tanto e sei molto stanco.

SCORPIONE: Luna nel segno! Se ci sono state separazioni e crisi nei sentimenti vanno dimenticate perché il momento è ottimo. Potresti avere belle intuizioni e fare anche sogni di preveggenza.

SAGITTARIO: il cambiamento per te non è un problema, anzi. Quando ci sono difficoltà preferisci “staccare” dall’ambiente in cui ti trovi per fare un viaggio e provare a vedere le cose da lontano, in un’ottica diversa. Questo ti consente di risolvere bene le controversie. Febbraio sarà importante per i sentimenti e se c’è stato qualche bisticcio si potrà recuperare.

CAPRICORNO: questa è una settimana in cui le responsabilità ti pesano. Comunque tu senza fare niente non riesci a stare e il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 22 gennaio 2025 è trovare un equilibrio. Febbraio sarà il mese del dentro o fuori definitivo per l’amore: le storie traballanti non funzioneranno più.

ACQUARIO: questo e il prossimo sono mesi che portano serenità. Contatti validi, amore intenso e cielo importante per chi vuole ufficializzare un rapporto oppure da poco si è innamorato.

PESCI: stando all’Oroscopo Paolo Fox di domani la Luna è in ottima posizione rispetto a Venere, funzionale all’amore! Ci sono conti da sistemare e finanze da da ricalibrare, ma più si va verso la primavera e meglio sarà.

