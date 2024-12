Un Natale con la Luna a favore per il Cancro che ama stare in famiglia. Anche Gemelli e Leone dovrebbero scegliere la formula “pochi ma buoni”. La Vergine a breve uscirà dal periodo complesso che sta vivendo. Di seguito, le indicazioni per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 25 dicembre 2024: il cielo di Natale dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: forse qualcuno tra i nativi del segno tornerà sui suoi passi per chiedere scusa, se ha avuto un comportamento troppo brusco verso gli altri. Ad ogni modo è una fase importante per chiudere situazioni stantie e fare progetti per il futuro. Attenti alle distrazioni!

TORO: il consiglio è di passare il Natale con le persone più vicine e amate: c’è desiderio di affetto e calore, anche se una Luna un po’ cattivella potrebbe causare conflitti, se si frequentano le persone sbagliate.

GEMELLI: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani questo è un Natale da vivere in completo relax, dimenticando tristi trascorsi. Se c’è qualcuno che ha messo il naso nei fatti tuoi (Mercurio opposto può aver portato polemiche), potrai liberartene molto presto.

CANCRO: con questa bella Luna potrai trascorrere un Natale molto emozionante e potresti avere anche sogni premonitori e idee geniali: chissà che un desiderio si possa concretizzare, con Giove che il prossimo anno arriva nel tuo spazio zodiacale.

LEONE: raccogli al meglio le tue forze, perché l’anno in arrivo ti metterà in pista in modo molto impegnativo. Marte potrebbe averti spinto ad atteggiamenti un po’ esagerati e questo potrebbe essere stato problematico. La Luna a Natale è opposta e ti chiede quindi di fare solo le cose che ti fanno stare bene.

VERGINE: ti senti come se ci fosse qualcosa che manca, ma l’Oroscopo Paolo Fox di domani 25 dicembre 2024, ti rassicura sul fatto che Mercurio, dall’8 gennaio, non sarà più opposto, perciò anche se di recente hai gestito emozioni complesse, a breve potrai dimenticare tutto.

