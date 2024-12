Conto alla rovescia per la fine dell’anno che vedrà un cielo migliore per il Toro, che arriva da un Natale non entusiasmante, e il Leone deve approfittare della bella Luna di questa domenica. La Vergine, invece, attenda gli ultimi due giorni dell’anno per definire un sentimento. Vediamo le indicazioni delle stelle per la prima metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 dicembre 2024/ Sagittario primo in classifica, i Pesci sono litigiosi

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 dicembre 2024: le novità astrologiche dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: ti stai preparando a un bel gennaio di ripartenza. Nonostante di natura tu sia un ottimista e ti piacciano anche la mondanità e la confusione, per questo fine 2024 vorrai stare con poche persone, ma buone. È la famiglia ciò che conta di più per te, in questo momento: solo intimi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 dicembre 2024/ Il Leone deve imparare a perdere, il Cancro è determinato

TORO: il Natale è stato un po’ teso. Non per tutti è stato pessimo, ma è probabile che non sia pervenuto “il dono” agognato. Tuttavia gli ultimi due giorni dell’anno saranno astrologicamente positivi.

GEMELLI: c’è un po’ di caos per ora, ma a gennaio avrai le mani molto più libere: Mercurio non sarà più opposto e quindi il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 dicembre 2024 è di parlare con franchezza a chi ami, ma evitando gaffes e provocazioni che potrebbero causare irritazione.

CANCRO: non è il momento di fermarti proprio ora! Le nuove iniziative sono da portare avanti. Inoltre, se ritieni di non essere stato valutato quanto meriti in un determinato ambiente, dall’anno prossimo cambierai strada.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 dicembre 2024/ Verso un Capodanno protetto dalle stelle per Toro e Vergine

LEONE: recentemente son saltati i nervi. Può succedere, niente di drammatico. Evita però di arroccarti col tuo orgoglio in modo eccessivo: la Luna è molto bella domani!

VERGINE: se vuoi portare in porto una relazione, lascia passare qualche giorno, perché il 30 e il 31 saranno favorevoli per riavvicinarsi a un amico o a un’amica, per consolidare un amore o semplicemente per far emergere una buona intuizione.