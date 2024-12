Un weekend di recupero con la Luna favorevole per l’Ariete che può riprendersi se ha avuto qualche malanno di stagione. Il satellite della Terra è però opposto al Toro e ai Gemelli: si rischiano battibecchi. Il Leone non dev’essere così teso se non ha ottenuto quello che voleva, il 2025 sarà migliore. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 dicembre 2024/ Verso un Capodanno protetto dalle stelle per Toro e Vergine

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: con la Luna a favore il weekend sarà dalla tua parte. Forse c’è stato un piccolo malessere e qualche acciacco: tutto superabile con le stelle a favore.

TORO: Luna ancora in opposizione ed è probabile che ci siano contrasti, oppure potresti sentire il bisogno di stare un po’ solo a riflettere. Ti servono collaboratori affidabili. Venere non ha avuto un’influenza benevola finora, ma tutto cambierà da gennaio.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 dicembre 2024/ L'Acquario ha ottime idee e i Pesci parlino ora in amore

GEMELLI: il weekend nasce con la Luna opposta e se ci sono questioni da chiarire è possibile che i toni si alzino, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 28 dicembre 2024.

CANCRO: hai bene in mente quello che vuoi fare, anche in una prospettiva a lungo termine. Se sei stufo di stare in un certo ambiente o luogo di lavoro, ben presto potrai attuare un bel cambiamento: Saturno ti spingerà a interrompere tutto ciò che non ti piace più.

LEONE: c’è una certa tensione nell’aria e il grado di nervosismo dipende molto dall’oroscopo personale. Per esempio, un Leone ascendente Leone sarà molto irruento, mentre se l’ascendente è in Capricorno tenderà a chiudersi e a riflettere. In ogni caso, non te la prendere se le cose non sono andate come volevi tu! Il 2025 sarà un anno molto promettente: non puoi vincere sempre.

Oroscopo Paolo Fox di domani 26 dicembre 2024/ Parola d'ordine: relax! I pianeti rincuorano Cancro e Vergine

VERGINE: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani il desiderio di dare una svolta alla tua vita è impellente. Comincia già a Capodanno! Organizzarti per fare qualcosa di bello: divertiti e sorridi! Ne hai bisogno.