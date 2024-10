Nell’Oroscopo Paolo Fox cambio di Luna e i Gemelli finalmente respirano. La Vergine avrà una settimana di grande ripresa, così come il Toro, nelle collaborazioni di lavoro. Scopriamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 ottobre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: in amore sei super favorito. Potresti anche trovare una riconciliazione con qualcuno in famiglia con cui avevi avuto da dire. I primi giorni di questa settimana potrebbero essere più faticosi del previsto.

TORO: avrai un bel vantaggio negli incontri con soci e collaboratori, se sei imprenditore, per sanare questioni economiche. Nei sentimenti le stelle sono con te, tuttavia sei tu a provare diffidenza, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 29 ottobre 2024.

GEMELLI: domani la Luna è favorevole e gli approcci saranno migliori. Arrivi da giornate un po’ pesanti, ma non riversare le tue frustrazioni in amore.

CANCRO: non c’è da perdere tempo con quest’oroscopo! Tutte le decisioni e gli obiettivi sono favoriti: per sposarsi, dare esami, prendere la laurea e qualunque progetto hai in mente andrà a buon fine entro il prossimo anno. I nativi che invece hanno già dato, potranno vivere di rendita e occuparsi della casa, magari trasferendosi.

LEONE: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le difficoltà delle prime due settimane di ottobre sono superati e questo è il momento di una conferma in amore. Ci sono dubbi con Scorpione e Toro.

VERGINE: hai avuto la Luna nel segno e ti ha messo in guardia dalle relazioni con Toro e Gemelli, tuttavia dal punto di vista lavorativo, in settimana avrai dei successi.

