Diamo un’occhiata allo zodiaco per scoprire chi è più favorito in questi primi giorni del 2025. L’amore dei Gemelli diventa un po’ litigarello con Venere che va in opposizione, mentre il Toro è pronto a una ripartenza su presupposti molto più concreti, dopo un anno che ha tagliato molti rami secchi. In pole position anche Toro e Leone. Vediamo il dettaglio dei primi sei segni zodiacali.

ARIETE: ti senti come se fossi un po’ sballottato, tuttavia non vuol dire che non sai quello che devi fare, semplicemente la confusione c’è perché ci sono davvero moltissime cose da portare avanti e questo è positivo.

TORO: è indiscutibile che il 2024 sia stato un’annata difficile che ha portato alla chiusura di relazioni e situazioni, ma adesso sei pronto a evolverti. Giove nel segno ha spazzato via le illusioni e ha chiuso amori impossibili: sei pronto per ripartire su basi solide.

GEMELLI: sei più attivo, anche se l’amore, in questo mese, dovrà essere trattato con cautela. Saturno è stato in opposizione e ci sono stati tanti momenti di nervosismo anche per motivi di poco conto. Da domani Venere sarà opposta, attenzione a non alimentare tensioni, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 3 gennaio 2025.

CANCRO: il 2025 sarà un anno intenso ma che produrrà vittorie. Guardando l’oroscopo generale, Giove a metà anno entrerà nel tuo segno e sarà eccellente, ma contemporaneamente ci sarà Saturno che proverà a ostacolarti. Il successo arriverà, ma ci vorrà un po’ di fatica. Nel frattempo, gennaio sarà favorevole ai sentimenti.

LEONE: è un momento molto favorevole. Da febbraio, Venere sarà amica: chi è già in coppia proseguirà con gioia e magari penserà a fare un figlio o a mettere su casa con il partner. Tanta creatività che riguarderà anche la professione. Domani la giornata sarà positiva.

VERGINE: rifletti bene sulle decisioni da prendere a breve. Le occasioni che hai valutato già dalla metà del 2024 si stanno concretizzando, per questo sei affaticato e un po’ confuso. Gli incontri sono molto favoriti.