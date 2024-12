Situazione astrologica pazzesca per l’Ariete che avrà anche Venere a lungo nel segno nel 2025. Il club “pochi ma buoni” per la fine dell’anno comprenderà certamente il Cancro che vorrà stare tra intimi. Vediamo il dettaglio per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 dicembre 2024: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: dicembre si chiude con un ottimo auspicio per il 2025 e si spera che sia accompagnato dalle emozioni del cuore. Il prossimo anno, Venere sosterà a lungo nel tuo spazio zodiacale e questa è decisamente un’ottima notizia.

TORO: dal punto di vista lavorativo, i rapporti e le collaborazioni con aziende e soci saranno oggetto di cambiamenti decisivi il prossimo anno. Nel frattempo un’iniziativa potrebbe già essere messa in pratica entro Capodanno.

GEMELLI: Marte, Giove e Venere sono tutti favorevoli e il tuo essere dinamico e brillante sarà potenziato da queste stelle. Ti aspetti un regalo importante da chi ti ama, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani 30 dicembre 2024.

CANCRO: a Capodanno, con Sole e Luna opposti, vorrai stare con pochi intimi. Avrai quindi la necessità di stare fuori dal caos. Ci sono novità positive per chi sta progettando convivenze e matrimoni.

LEONE: recentemente sei stato provocato e, con Marte nel tuo raggio d’azione, le tue reazioni sono state dirette. Dal momento che odi l’ipocrisia, hai detto tutto ciò che pensavi. Il cielo ti dà un aiuto in amore.

VERGINE: il cielo è attivo e puoi organizzare qualcosa di piacevole per San Silvestro. Sii certo che i cambiamenti più importanti avverranno a breve.