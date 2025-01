Una panoramica sul rientro dalle giornate di festa per i primi sei segni zodiacali. L’Ariete riparte bene, ma dovrà presto fare una revisione dei conti. Amore un po’ fiacco per Gemelli e Vergine che affrontano un mese non molto favorevole ai sentimenti, mentre il Leone ruggisce in tutti gll ambiti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 gennaio 2025: le stelle dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la Luna è ancora nel tuo spazio zodiacale a darti forza e quando sei in vena, trasmetti energia a chi ti circonda. È una fase stimolante, tuttavia tra il giorno 8 e il 28 di questo mese ci saranno da rivedere dei conti.

TORO: il Toro arriva da un anno in cui ha chiuso relazioni e situazioni che ormai non avevano più senso di esistere. Questo significa che, nonostante alcuni momenti di inevitabile sofferenza, ora sai quello che vuoi e sei più consapevole. C’è un approccio più maturo nell’affrontare le cose.

GEMELLI: Giove nel segno e Luna favorevole, per cui il lavoro promette bene. L’amore invece è così così, perché gennaio potrebbe essere foriero di dubbi, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 gennaio 2025.

CANCRO: leggera flessione dal punto di vista fisica. Il cielo di queste giornate ricorda un po’ quello di Capodanno, che indicava molta stanchezza oppure per il desiderio di stare solo con gli affetti più cari.

LEONE: una Luna potente! Il cielo di gennaio è carico, ma lo saranno ancora di più febbraio e marzo. Chi cerca l’amore, si dia da fare. Le stelle incoraggiano gli incontri e portano emozioni sincere, anche se c’è un po’ di irritazione dovuta a Marte nel segno che ti ha fatto avere comportamenti ritenuti da alcuni troppo aspri.

VERGINE: se nel weekend c’è stata un po’ di maretta, spazza via la malinconia che ti è rimasta. Gennaio potrebbe essere un po’ ostico per i sentimenti oppure hai la mente talmente concentrata sul lavoro che non riesci a pensare ad altro.

