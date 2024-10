Giornata tesa per i segni di fuoco, come Ariete e Leone. Il Toro ha Venere in opposizione che offusca i sentimenti, mentre la Vergine riprende in mano le situazioni. Di seguito, le previsioni per i primi sei segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox di domani 9 ottobre 2024: il cielo dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: situazione finanziaria da sistemare, con Mercurio in opposizione che può aver creato anche delle controversie, tuttavia la seconda metà di ottobre andrà molto meglio. In questi giorni puoi comunque risolvere qualche problema.

TORO: un cielo un po’ teso, con Venere opposta che non ha incoraggiato il lato sentimentale della tua vita. In alcuni casi c’è stata solo indifferenza o distanze giustificate, mentre tra gli ex le cose sono più complesse e serve accordarsi. Dal 17 ottobre affronterai tutto in modo più semplice.

GEMELLI: hai trascorso due giorni agitati da situazioni poco chiare. Con Giove nel tuo spazio zodiacale sei un vincitore: non crucciarti troppo e vai dritto per la tua strada.

CANCRO: domani la Luna sarà un po’ strana, per cui avrai emozioni contrastanti. Questo perché stai cercando di mettere a punto grandi progetti che potrai raggiungere il prossimo anno, promette l’Oroscopo Paolo Fox di domani 9 ottobre 2024.

LEONE: le divergenze vanno affrontate con coraggio. Guardando indietro, gli inizi di ottobre non sono stati leggeri, soprattutto il primo fine settimana, soprattutto per ciò che concerne il benessere fisico.

VERGINE: Luna più confortante rispetto agli ultimi due giorni: c’è stato un momento di grande tensione che però tu riesci sempre ad acquietare con la tua innata razionalità. Domani riuscirai a trovare il bandolo della matassa di molte situazioni.

