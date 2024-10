Ariete e Leone hanno la Luna favorevole, mentre il Toro è in bilico in amore ma va bene sul lavoro. Gemelli e Vergine litigano e si arrabbiano e il Cancro fa fatica a esprimere le sue emozioni, che sono vivide con Venere favorevole. Scopriamo il dettaglio dei primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 ottobre 2024: le indicazioni dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: la Luna ti aiuta a risolvere un problema, tuttavia hai Mercurio, Marte e Sole in opposizione e questo può portare qualche tensione. Per chi ha un’attività imprenditoriale, una revisione dei conti è probabile: dovrai usare più cautela nelle spese.

TORO: ci sono novità e buone idee per il lavoro, ma in amore è ancora un po’ “nuvoloso”. Stai attento alle provocazioni.

GEMELLI: questo cielo ti regala il desiderio di ripartire. Domani però c’è la Luna in opposizione che ti innervosisce e potresti voler mandare a quel paese chi non riesce a comprenderti.

CANCRO: Marte nel tuo spazio zodiacale regala forza, energia e passione, ma in questi giorni e nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 settembre 2024, molte sensazioni le tieni celate e non le esprimi a causa di Mercurio in opposizione. Evita di stuzzicare gli altri solo per testare fino a che punto sono con te.

LEONE: domani avrai lo scettro dello zodiaco con questo cielo! L’amore dev’essere curato nei dettagli e il rischio è che tu ti stia facendo delle illusioni, invece di vivere sentimenti veri.

VERGINE: c’è molta confusione e potresti avere delle diatribe con colleghi di lavoro. Domani i nervi saranno scoperti.

