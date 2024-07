Oroscopo Paolo Fox di luglio 2024: tutte le previsioni/ Toro in recupero, cambiamenti per i Gemelli

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il mese di luglio svelano l’andamento delle stelle per tutti i dodici segni zodiacali che si apprestano a vivere il mese in cui si è propensi a mettersi in gioco e a cercare nuove emozioni. Tra tutti i segni ci saranno quelli che riusciranno a trovare l’amore e quelli che, invece, ad una storia preferiranno un flirt leggero e passeggero. Non mancano le previsioni anche per chi vive da tempo una storia importante sulla quale sarà necessario prendere decisioni importanti.

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2024, i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno prendere decisioni importanti a livello lavorativo e non mancheranno le soluzioni. Sarà un mese importante per decidere le clausole di un contratto o di un progetto. La prima metà del mese è favorevole per l’amore mentre la seconda porta consiglio e per i single non sono esclusi ritorni di fiamma. Momento di recupero dal punto di vista professionale per i nati sotto il segno del Toro mentre luglio non favorisce i sentimenti perché il pensiero vola altrove. Chi, dopo una separazione, ha deciso di tuffarsi in una nuova relazione, vivrà tutto con molta prudenza. Luglio è il mese dei cambiamenti per i nati sotto il segno dei Gemelli: chi è rimasto fermo a lungo avrà le occasioni per rimettersi in gioco mentre in amore, qualunque sia la scelta, sarà sempre quella giusta.

Estate importante per i nati sotto il segno del Cancro che possono azzardare anche un cambiamento qualora ci fosse la necessità di farlo. In amore, chi ha fatto una scelta importante come il matrimonio o la convivenza, dopo un periodo di assestamento, riprenderà in mano la situazione. Il Leone che ha voglia di intraprendere nuove strade professionali ha l’occasione per farlo. La voglia di cambiare sarà evidente anche in amore dove gli incontri e le occasioni per intraprendere nuove storie non mancheranno. Le previsioni di Paolo Fox per il mese di luglio consigliano alla Vergine di avere un atteggiamento cauto in tutti i settori. Chi si è separato da poco dovrebbe cercare un compromesso con l’ex partner per evitare guerre inutili.

Oroscopo Paolo Fox di luglio 2024: flirt poco importanti per i Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2024, i nati sotto il segno della Bilancia che sono ripartiti da zero vedranno i primi miglioramenti anche se tutto dipende dalle scelte fatte in passato. Dopo l’11 luglio, inizierà un periodo importante per le coppie che intendono legalizzare la propria unione e sarà un buon periodo anche per chi è reduce da una separazione o per i single che vorranno rimettersi in gioco. Luglio vantaggioso per i nati sotto il segno della Scorpione che cercano una soluzione per controversie varie. Gli amori clandestini avranno il modo di uscire allo scoperto e vivere serenamente la storia. Dopo qualche problema fisico accusato durante il mese di giugno, il mese di luglio segna un po’ di ripresa per i nati sotto il segno del Sagittario che, dal giorno 11 avranno modo di chiarire anche alcune situazioni sentimentali.

Il Capricorno deve avere pazienza sul lavoro nel mese di luglio soprattutto se ci sono state delle discussioni con colleghi e dipendenti. Chi vuole vendere o comprare qualcosa avrà l’occasione per farlo. In amore, chi è reduce da una separazione, si prenderà del tempo prima di tuffarsi in una nuova relazione. Per l’Acquario torna il desiderio di cambiare tutto e chi lavora in proprio avrà l’occasione di mettersi in contatto con nuove aziende. Per i single, non è il periodo di impegnarsi in relazioni importanti ma non evitate frequentate part-time. Infine, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2024, per i nati sotto il segno dei Pesci, è consigliabile una piccola pausa di riflessione e per i single che vivono rapporti poco impegnativi è consigliabile continuare a farlo. C’è voglia di relax e di vacanze anche in vista del mese di agosto.











