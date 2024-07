Oroscopo Paolo Fox settimana 8-14 luglio 2024/ Bisticci sentimentali per Capricorno, Pesci in crisi

Oroscopo della settimana secondo Paolo Fox: qualche tensione per Capricorno

L’esperto di astri aggiorna i suoi lettori con l’andamento astrale della settimana 8-14 luglio 2024, indicazioni che saranno necessarie per tutti gli appassionati di astrologia e nello specifico di Paolo Fox, che ha svelato come andranno le cose nel dettaglio per sei segni dello zodiaco nei prossimi giorni. Da incontri favorevoli alla messa alle spalle di periodi negativi, siamo tutti pronti a scrollarci di dosso sensazioni ed emozioni negative per abbracciare una nuova fase:

CAPRICORNO: vivrete con tutta probabilità qualche bisticcio dal punto di vista sentimentale, il periodo diventa buono se invece pensate alle ferie da programmare da qui in avanti: agosto è il mese ideale per voi e cercate di sfruttarlo nel migliore dei modi per rilassarvi.

BILANCIA: secondo l’Oroscopo della settimana di Paolo Fox il periodo diventa promettente dal punto di vista sentimentale, con qualche buon incontro in amore possibile, inoltre avete voglia di cambiare approccio dal punto di vista lavorativo.

SCORPIONE: farete i conti con la Luna nel segno, farà il suo ingresso proprio al calare della settimana, fate attenzione alla Venere insidiosa, Marte vi arrecherà qualche disturbo ma niente che non sia comodamente gestibile in ogni situazione, è tutto sotto controllo.

Paolo Fox previsioni della settimana: ricompensa in arrivo per Sagittario

Entriamo poi nello specifico di altri segni dello zodiaco, pronti a fare i conti con una settimana che regalerà sorprese e colpi di scena un po’ a tutti, l’esperto di astri ha aggiornato i suoi seguaci svelando come andranno le cose per un altro gruppo di segni dello zodiaco:

ACQUARIO: potrete ritrovarvi a vivere qualche tensione dal punto di vista dei sentimenti, ma niente è perduto, cercate il confronto quando lo ritenete opportuno, sul lavoro saranno favorite le persone che lavoreranno in solitaria, siate solo pazienti e ogni tassello finirà al posto giusto.

SAGITTARIO: il periodo è da sfruttare per chi desidera cambiare lavoro o professione, sfruttate il transito più che interessante di Venere in questi giorni e ne potrete trarre beneficio, arriverà la giusta ricompensa per voi.

PESCI: qualcosa vi sembra andare storto, il peso delle responsabilità inizia a farsi sentire ma è solamente una fase, prestate invece attenzione a un possibile calo della passionalità che potrebbe arrecarvi qualche problemino che necessita una gestione secondo Paolo Fox e l’Oroscopo della settimana.

