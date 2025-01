Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 6 al 12 gennaio 2025

Torna puntuale il consueto appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Branko, relativo ai giorni che vanno da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2025. Le previsioni del noto astrologo per la prossima settimana, riportate sul sito Oroscopo Day, si focalizzano come sempre su questioni lavorative e sentimentali, svelando anche i giorni più o meno fortunati per ogni singolo segno. Scopriamo ora insieme cosa riservano le stelle per la seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Branko: Capricorno tenaci, riflessioni per Bilancia e Pesci

BILANCIA: Dovrete saper bilanciare i momenti di armonia con quelli di riflessione; a lavoro siate diplomatici e affrontate gli ostacoli con metodo, in amore siate aperti al dialogo per trovare con il partner un punto d’incontro e risolvere possibili incomprensioni o malintesi. Il giorno migliore è venerdì 10, quello meno brillante mercoledì 8.

SCORPIONE: Saranno giorni energici e ricchi di realizzazioni professionali e personali; a lavoro otterrete gratificazioni grazie alla vostra determinazione, in amore invece rafforzerete il legame con il partner e lo renderete ancor più intenso grazie ad un gesto speciale. Il giorno migliore è martedì 7, il meno brillante sabato 11.

SAGITTARIO: Giorni carichi di opportunità per il vostro segno; in ambito professionale otterrete risultati confortanti frutto di vostre iniziative, in ambito sentimentale sarà fondamentale non solo parlare apertamente dei vostri sentimenti, ma anche consolidare il rapporto con il partner. Il giorno migliore è lunedì 6, quello meno brillante giovedì 9.

CAPRICORNO: Sarà una settimana caratterizzata dalla vostra determinazione; a lavoro siete molto ambiziosi e avete interessanti obiettivi in mente, sappiate però ritagliare il giusto spazio anche agli affetti personali, mentre in amore riscoprirete l’intesa e la passione di coppia. Il giorno migliore per voi è mercoledì 8, quello meno brillante sabato 11.

ACQUARIO: Approfittate di questa settimana che sarà per voi ricca di stimoli, grande creatività e opportunità; a lavoro otterrete vantaggi da nuove proposte e collaborazioni, in amore invece i tempi sono buoni per consolidare ulteriormente il legame di coppia o per avviare nuove conoscenze. Il giorno migliore è giovedì 9, il meno brillante martedì 7.

PESCI: Nei prossimi giorni le stelle vi consigliano di riflettere e di cogliere opportunità di crescita personale; a lavoro non siate frettolosi ma prendete ogni decisione con le giuste valutazioni, in amore riscoprite il piacere di un’intesa quieta ed appagante con il partner attraverso comprensione e ascolto. Il giorno migliore è lunedì 6, quello meno brillante venerdì 10.