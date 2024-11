L’oroscopo settimanale di Branko è tratto come sempre dal magazine Chi. Cosa prevedono le Stelle per la prossima settimana dal 15 al 21 novembre 2024? Quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e sul lavoro e quali invece è meglio che procedano con cautela? A partire da venerdì 15 novembre l’entrata della Luna Piena in Toro avrà ripercussioni anche sugli altri segni, portando un punto di svolta. Vediamo di seguito le previsioni da Ariete a Vergine.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 13 novembre 2024/ Capricorno fuori forma, novità per i Bilancia

Oroscopo settimanale 15-21 novembre 2024: cautela per Gemelli

ARIETE: Cielo in miglioramento soprattutto a partire da venerdì 15, da martedì 19, invece, grazie a Plutone potete fare nuove conoscenze autorevoli per lavoro e carriera, la fortuna vi assiste ma un po’ di freddezza in amore ma la passionalità è alta.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 13 novembre 2024/ Toro in difficoltà, più chiarezza per i Cancro

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale la Luna Piena nel segno vi dice che è ora di giocare a carte scoperte chi è amico deve dimostrarlo non solo a parole ma anche con i fatti, Plutone vi annuncia sfide professionali ma non è detto che sarete voi a perdere le vostre spalle sono forti.

GEMELLI: La Luna Piena da venerdì vi farà capire dov’è che state sbagliando, ora siete spaesati ma non infelici, passione e sentimento sembrano procedere su due piani diversi ma non è così. In affari cercate di capire e rileggere bene i contratti prima di firmarli. Possibili incontri con Toro e Scorpione.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 12 novembre 2024/ Pesci in ripresa, Acquario troppo riflessivi

Branko, oroscopo settimanale: previsione per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Magnifica Luna Piena che da venerdì 15 porta nuovi incontri emozionanti, sono conoscenze che possono sfociare in un amore o in belle amicizie, contatti utili per la carriera, freddezza nelle coppie mentre Marte porta un po’ di spese.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Branko svela che da venerdì 15 anche le coppie più solide e durature potrebbero essere disturbate dalla Luna Piena ma in seguito Marte potrebbe porta eros e novità rafforzandole. Sul lavoro attenzione e cautela.

VERGINE: La Luna a voi vi aiuta ad acquistare una visione che i permette di esplorare nuove possibilità per la vita e la carriera, Plutone in Acquario può portare ad una grande efficacia per il vostro lavoro, potreste puntare ad un promozione o ad uno scatto di carriera.