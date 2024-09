Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2024: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevede l’Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2024 per gli ultimi sei segni dello zodiaco? Quali sono i segni che affronteranno difficoltà e quali, invece, avranno delle belle sorprese? Ecco cosa prevede l’Oroscopo di Ginny Chiara Viola, tramite Fanpage.

BILANCIA: È una settimana alquanto positiva quella che si prospetta all’orizzonte. L’arrivo di Mercurio nel tuo segno verso metà settimana favorisce la spontaneità, grazie anche all’influenza di Giove. Peccato che Venere scarseggia e, con lui, anche un po’ l’amore.

SCORPIONE: Nella classifica dell’oroscopo settimanale di Ginny siete al primo posto, il che significa che sarà un’ottima settimana per voi. L’amore è alle stelle e il cuore torna a battere forte. Tanta, inoltre, sarà la voglia di divertirsi e ballare, quindi concedetevi qualche diletto!

SAGITTARIO: Tra qualche giorno potrete tornare ad essere il prof che corregge tutti e che ama farlo. Mercurio torna favorevole ma Venere non è del tutto positivo, il che contribuirà a farvi sentire inadeguati in qualche situazione.

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre 2024 per Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre con le previsioni di Ginny per Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Ci sono lati buoni e lati cattivi nel vostro oroscopo settimanale. Ci sarà infatti un po’ di nervosismo, al quale si aggiungerà un blocco intellettuale. Il lato positivo è che torna l’amore, quindi potrete dedicarvi a chi amate tanto.

ACQUARIO: Bisognerà attendere il fine settimana per l’arrivo di Mercurio nel vostro segno, che riporterà coccole e dolcezza. Venere, tuttavia, è a sfavore, ma la cosa influenzerà poco il tuo umore, vista la tua propensione (e amore) alla solitudine.

PESCI: Ottime le previsioni per i Pesci secondo l’oroscopo settimanale. L’amore è tanto in questi giorni, che vi vedranno brillare di luce propria. Da metà settimana torna anche Mercurio a favore quindi avrete tutte le carte in tavola per conquistare chi desiderate.