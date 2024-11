L’oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1° dicembre 2024 di Joss ci svela non pochi colpi di scena per i primi sei segni dello zodiaco, con previsioni che lasciano davvero senza fiato! Del resto sta per arrivare il mese natalizio, con tante novità e un clima favorevole per il cambiamento interiore ed esteriore. Andiamo subito a scoprire cosa dice l’Oroscopo Settimanale Joss per questi segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo settimanale fino al 1° dicembre 2024:

ARIETE: cari amici dell’Ariete, l’oroscopo settimanale di Joss svela che finalmente potete essere tranquilli con il vostro partner dopo un lieve periodo di incertezza. Per quanto riguarda il lavoro, non siate troppo esigenti: qualcuno potrebbe farvi aspettare per un documento, ma tutto si risolverà per il meglio nelle prossime settimane.

TORO: ed eccoci con il Toro, un segno che in questo periodo ha bisogno di prendersi cura di sè stesso. Bene quindi ad un po’ di vizi dopo un anno difficile e impegnativo. L‘oroscopo settimanale di Joss vi vede impegnati a fare un po’ di shopping e qualche ritocchino estetico, mentre per quanto riguarda l’amore, ci sono buone notizie per il weekend.

GEMELLI: i Gemelli sono nel pieno della loro creatività. Secondo l’oroscopo settimanale Joss il momento perfetto per concentrarsi sono i giorni di metà settimana. In questo periodo potete anche togliervi qualche sfizio con il denaro risparmiato durante l’anno. Bene anche in coppia: è un momento di riscoperta dell’eros.

Previsioni segno per segno: oroscopo settimanale Joss dal 25 novembre al 1° dicembre 2024

CANCRO: carissimi Cancro, curiosi di sapere cosa ha in serbo per voi l’oroscopo settimanale Joss? Le previsioni dal 25 novembre al 1 dicembre mostrano un momento propizio per innamorarsi. I single, infatti, faranno incontri davvero importanti, romantici e intimi.

LEONE: carissimi Leone, avete ancora Marte nel segno, il che vi aiuta a prendere decisioni responsabili. Questo è un periodo di grande forza di volontà e di riaffermazione: non abbiate paura ad esprimere il vostro pensiero, anche se dovesse risultare scomodo! Avete la voce e l’autorità per farlo. In amore positivo il sesso e il divertimento di coppia.

VERGINE: amici della Vergine, come sarà la settimana prossima secondo l’oroscopo settimanale Joss? Le stelle “girano” a vostro favore. Grandi successi lavorative e possibili contratti in arrivo: si tratta del vostro momento per splendere! Attenzione a martedì 26: nervosismi dietro l’angolo.