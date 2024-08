L’oroscopo settimanale Paolo Fox dal 12 al 18 agosto 2024 svela che cosa accadrà ai 12 segni dello Zodiaco. L’universo ci invita a riflettere, a fare scelte ponderate e a sfruttare le energie positive per migliorare la nostra vita Vediamo di seguito nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni da Ariete a Vergine concentrandoci soprattutto su amore e fortuna ma anche sul lavoro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dei primi segni 12-18 agosto 2024

ARIETE: Grandi trasformazioni con il transito di Marte nel segno che stimola il bisogno di cambiamento, soprattutto in ambito lavorativo. Le relazioni interpersonali potrebbero subire una scossa, ma è necessario per un rinnovamento profondo. La tua capacità di affrontare le sfide con coraggio sarà messa alla prova, ma le stelle sono dalla tua parte.

TORO: Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox è un buon periodo per rafforzare i legami esistenti e per risolvere eventuali disaccordi. Sul fronte lavorativo, sarà importante mantenere un atteggiamento paziente: i risultati che cerchi arriveranno, ma solo con costanza e dedizione, focalizzati sulle relazioni soprattutto su quelle che ti danno sicurezza e benessere.

GEMELLI: Settimana cruciale per i nati del segno soprattutto dal punto vista creativo e di comunicazione. È un ottimo momento per avviare progetti creativi o per approfondire studi e conoscenze che ti appassionano. In amore, la sincerità sarà la chiave per risolvere eventuali incomprensioni.

CANCRO: Giorni all’insegna dell’introspezione e della guarigione interiore, la Luna ti porterà a scavare nelle tue emozioni più profonde, permettendoti di affrontare questioni irrisolte e di trovare la pace interiore. Nelle relazioni comunica apertamente i tuoi sentimenti.

LEONE: È il momento di allargare la tua cerchia sociale, di stringere nuove amicizie e di cogliere le opportunità che si presentano. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox svela che in amore, il tuo fascino naturale sarà irresistibile, rendendo questa settimana particolarmente favorevole per nuove relazioni o per rafforzare quelle esistenti.

VERGINE: Tutto sarà all’insegna della pianificazione. Mercurio nel tuo segno ti spingerà a mettere ordine nella tua vita, sia a livello personale che professionale, questo è il momento ideale per fare progetti a lungo termine. In amore è sempre importante la chiarezza.