Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 15 al 21 luglio/ Amore ballerino per la Vergine, Ariete tenetevi pronti!

Ed eccoci con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, con le previsioni del celebre astrologo sul tema dell’amore, del lavoro e delle relazioni. Chi è curioso di scoprire cosa accadrà nella settimana che va dal 15 al 21 luglio? Di seguito esaminiamo nel dettaglio le previsioni dei primi segni dello Zodiaco, vale a dire Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Ariete: single tenetevi pronti, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox sembra suggerire situazioni favorevoli in amore. Bene anche per chi è impegnato e per le coppie consolidate. Capitolo lavoro: ci sono degli ostacoli da superare, sempre se si ha la volontà di raggiungere determinati traguardi.

Toro: questa settimana in arrivo può regalare grandi emozioni ai cuori solitari. L’oroscopo di Paolo Fox ci anticipa delle sfide di coppia che possono essere affrontate con coraggio. Lavoro? E’ meglio concentrarsi sui progetti più interessanti e ambiziosi.

Gemelli: bisogna ritrovare l’equilibrio in amore, poi eventualmente prendere decisioni importanti. La riflessione è sempre cosa buona e giusta, specialmente per chi è in coppia. Nel lavoro può essere il momento di intraprendere nuove iniziative.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox: dal Cancro alla Vergine

Cancro: potrebbero esserci dei flirt in arrivo, che magari si trasformeranno in qualcosa di più concreto in arrivo. Chi ha una storia d’amore stabile può divertirsi col partner. Lavoro altrettanto stabile, molto più del passato.

Leone: l’oroscopo della settimana di Paolo Fox ci preannuncia giorni tranquilli insieme alla persona amata. Nel campo lavorativo è bene metterci del proprio per ottenere le soddisfazioni desiderate. Nuove opportunità finanziarie in arrivo?

Vergine: i nati sotto questo segno possono ricaricare le pile in vista del futuro. Amore ballerino tra disaccordi e malintesi. Nel lavoro occorre mantenere due ingredienti fondamentali: disponibilità ed empatia.











