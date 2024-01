Oroscopo settimanale Paolo Fox dall’8 al 14 gennaio/ Male Pesci e Bilancia, Scorpione al top

Oroscopo settimanale Polo Fox dall’8 al 14 gennaio 2024: Bilancia e Pesci non al meglio

Come sarà la settimana dall’8 al 14 gennaio 2024 per i segni zodiacali? Cosa devono aspettarsi i vari segni per l’amore, il lavoro e la salute? A svelare tutto è Paolo Fox che, nel suo spazio all’interno della puntata de I Fatti vostri dell’8 gennaio, ha stilato la classifica dei segni svelando chi vivrà una settimana al top sella forma e chi, invece, dovrà munirsi di pazienza per affrontare i prossimi setti giorni durante i quali potrebbero esserci vari imprevisti, ma chi sono i segni più fortunati della settimanale secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Capricorno, Acquario e Pesci/ "I più fortunati sono…"

All’ultimo posto della classifica si piazza la Bilancia. Le persone del segno amano l’equilibrio, ma in questo periodo sentite che l’equilibrio manca. Nel complesso, non è una settimana negativa, ma si registra un periodo decisamente di calo. Settimana non bellissima neanche per i nati sotto il segno dei pesci che si piazzano al penultimo posto della settimana. Piccole tensioni in amore che rischiano di trasformarsi in problemi più grandi. Importante è riuscire a farsi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ "Anno in salita per…"

Oroscopo settimanale Polo Fox dall’8 al 14 gennaio 2024: le previsioni per ariete, gemelli, sagittario, leone e cancro

Al decimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo i nati sotto il segno dell‘ariete che sono alla ricerca di certezze che per ora vacillano. Avete bisogno di avere accanto persone di cui fidarsi ma solo alla fine del mese riuscirete a capire di chi potete fidarvi. davvero. Nona posizione per i Gemelli che guardano al futuro con maggiore serenità, ma serve ancora calma per ritrovare la serenità totale. Qualche piccolo intoppo nelle nuove conoscenze. Voglia di evadere per i nati sotto il segno del Sagittario che dovrebbero riflettere bene prima di prendere qualsiasi tipo di decisione.

Oroscopo Paolo Fox 2024, Affari Tuoi Lotteria Italia: Cancro, Leone e Vergine/ Top e Flop: "Fase difficile…"

Segno tra i più forti dello zodiaco, il leone che, per la nuova settimana si piazza al settimo posto, troverà la forza per realizzare un progetto a cui tiene in modo particolare. Emozioni in arrivo, ma solo se riuscirete a lasciarvi andare. Al sesto posto dell’oroscopo settimanale, invece, troviamo il cancro per il quale è arrivato il momento di capire cosa tenere e cosa eliminare dalla propria vita.

Oroscopo settimanale Polo Fox dall’8 al 14 gennaio 2024: le previsioni per toro, vergine, acquario, capricorno e scorpione

Chi sono i segni più fortunati della settimana? Secondo Paolo Fox, al quinto posto della classifica si piazza il toro che deve capire chi sono le persone di cui più fidarsi. Non è escluso un contenzioso economico e se a dicembre ci sono state delle spese impreviste, è arrivato il momento di tirare il freno a mano. Settimana positiva per i nati sotto il segno della Vergine che risultano vincenti e forti per i prossimi giorni. Alcune situazioni potrebbero cambiare, soprattutto nell’ambiente lavorativo.

Sul podio della settimana troviamo l’acquario, il capricorno e lo scorpione. I nati sotto il segno dell’acquario sono spinti da una grande creatività sia nel lavoro che in amore. Sarà una settimana importante per i nati sotto il segno del capricorno che hanno bisogno di pensare meno al lavoro e di più alla vita privata. Settimana top, infine, per i nati sotto il segno dello scorpione che si liberano di emozioni negative ed entro la fine del mese arriveranno delle belle novità in amore.













© RIPRODUZIONE RISERVATA